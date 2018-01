‘Dudas Pop’, de Andrés Sudón, “la frescura y la libertad de hacer un disco por puro placer”

Domingo, 14 de enero de 2018

El cantautor salmantino, de gira con su quinto disco, actuará el día 18 de enero en El Corrillo, el lugar donde “comenzaron mis pasos, y para mí es muy hermoso verme allí siendo el artista que quería ser: libre, arriesgado, comprometido”

‘Dudas Pop’, el quinto disco del cantautor salmantino Andrés Sudón, es un disco cargado de sentimentos y emociones, un disco que contagia “la frescura y la libertad de hacer un disco por puro placer”, en palabras de su autor, y con el que regresa a casa para actuar en El Corrillo, el próximo día 18 de enero a las 21 horas, donde “comenzaron mis pasos, y para mí es muy hermoso verme allí siendo el artista que quería ser: libre, arriesgado, comprometido”. Un concierto para descubrir y compartir las “canciones liberadoras” de Andrés Sudón, porque detrás de cada canción de ‘Dudas Pop’ hay una historia, “un ataque a ciertas certezas que nos oprimen por dentro”. ‘Dudas Pop’, producido por Gabriel Vidanauta, ha sido grabado de una forma totalmente novedosa, sustituyendo el estudio tradicional por una mítica sala de conciertos madrileña, La Fídula.

‘Dudas Pop’, ¿cómo nace este disco y qué encontramos que no esté en sus trabajos anteriores?

Me puse a grabar el disco porque tenía muchas canciones nuevas y era hora de darles forma. Además acababa de conocer a Gabriel Vidanauta, productor del disco, y estaba enamorado de su forma de ver la música. Trabajando con él me sentí libre de hacer todo lo que creyera necesario para que el disco fuera perfecto, cualquier locura que se me ocurriera… Y eso es lo que hay de diferente en este álbum, la frescura y la libertad de hacer un disco por puro placer, divirtiéndonos, tomándonoslo muy en serio desde la total libertad.

Un álbum pop y existencialista, ¿qué ha sido lo más arriesgado de este trabajo?

En realidad mis cinco discos son pop y existencialistas. Este álbum tiene la peculiaridad de que en él no hay canciones de amor. Sin embargo, eso no implica que no sea vibrante y emocionante, porque hay muchos sentimientos y sensaciones en el ser humano, no solo el amor romántico adolescente, también nos preocupa nuestra salud física y mental, la espiritualidad, la psicología, la filosofía, la oscuridad del alma… Sin darme cuenta tenía un puñado de canciones que trataban de otros temas que también son importantes para quienes gozan de la poesía y la música.

¿Cómo ha seleccionado los temas incluidos en ‘Dudas Pop’?

Yo soy un compositor silvestre, no compongo para reunir canciones y grabar un disco, la propia vida me lleva a convertir en canciones mis experiencias. Simplemente grabé diez de las canciones que más me gustaban y estaban inéditas. El título del disco fue crucial para seleccionarlas, mi intención era tratar esos temas que más preocupan al ser humano preocupado por su propia existencia. En realidad cada canción es un ataque a ciertas certezas que nos oprimen por dentro, pretenden ser canciones liberadoras, pues gracias a estas dudas yo he abierto mi mente sintiendo un gran alivio, y quiero compartir esa sensación con la humanidad entera.

En plena gira, parada en Salamanca, ¿qué significa actuar en su casa, ante su público?

Para mí es importante regresar a mi origen y verme a mí mismo en el lugar que me vio nacer como artista profesional. Además en El Corrillo comenzaron mis pasos, y para mí es muy hermoso verme allí siendo el artista que quería ser: libre, arriesgado, comprometido. También es muy importante para mí que me vean mis padres trabajando feliz y orgulloso, ya que para los padres es difícil tener un hijo artista, debido a que es un trabajo inseguro y peligroso, que he elegido porque veo la vida como una aventura apasionante.

¿Hasta cuándo de gira?, ¿cómo está siendo la acogida del público?

Estaré de gira hasta Abril, luego me centraré en mi próximo trabajo y en la publicación de un libro. Esta es la primera gira que hago desde que comenzó el siglo XXI, yo había decidido ser un artista de habitación, no me resultaba atractivo ir de bar en bar sufriendo las incomodidades propias de una gira. Fue mi hermano Suso Sudón quien me obligó a salir de gira con él la pasada primavera para que comprobara las infinitas posibilidades que tiene hacer una gira. Ahora estoy enganchado a la carretera, me encanta llegar a un lugar donde no me conoce casi nadie y pasar con desconocidos una velada espectacular. Gracias a esto estoy encontrando a muchas personas maravillosas que disfrutan de mi música y yo de su escucha.

A día de hoy, ¿tiene el espacio y el reconocimiento merecido la canción de autor española?

Hay mucha confusión, ya no se sabe qué es la Canción de Autor, cada cual tiene su propia teoría. En los ambientes undreground donde yo me muevo está muy valorado hacer música original, honesta, que trate los temas que interesan al autor capaz de empatizar de forma natural con el público. Cada vez hay más personas que van a las salas de conciertos a disfrutar de los miles de artistas que tiene el valor de lanzarse a un mercado prácticamente muerto. Muerto porque los grandes medios y las grandes compañías no se han dado cuenta todavía de la gran calidad que hay en este país. Hasta que eso no suceda, seguiremos escuchando basura en las radios comerciales.

Músico, cantautor, por vocación y desde temprana edad, ¿recuerda cómo descubrió que la música sería el camino a seguir?

A pesar de no haber músicos en mis antepasados, la vocación de cancionista me viene de nacimiento. Desde muy pequeño compongo y canto canciones. Ya en mi adolescencia me consideraba un cantautor preparado. Después descubrí que mi verdadera vocación era encontrar la libertad para mí y para los demás, huir de las cadenas del triste sistema. La música es un instrumento liberador muy efectivo. Y puedo decir que, a mis casi cuarenta años, conservo el espíritu que tenía a los dieciséis. Sigo oprimido y sigo luchando con una sonrisa crítica.

¿En qué se inspira al escribir una canción?

Componer me resulta muy fácil, una vez depurada la técnica musical y literaria, sólo tengo que mirar hacia adentro y convertir el torbellino que siento en una canción. Siempre canto en primera persona, siempre soy sincero, siempre escribo sobre lo que me hace vibrar, y siempre soy muy feliz cuando termino una canción. Lo que más me interesa es el ser humano, su historia, su mente, su alma… Y me uso a mí mismo como conejillo de indias para experimentar la revolución que quiero que suceda.

¿Qué otros proyectos tiene en mente y en los que espera embarcarse?

Como dije antes, estoy preparando la publicación de un libro del que apenas puedo hablar… También tengo ya las canciones de mi próximo disco. Y me gustaría regresar a Latinoamérica a finales de año para volver a disfrutar con ese público magnífico que encontré allí. Pero mi proyecto más importante es contagiar mis ansias de libertad y felicidad al mayor número de personas posible.