El Ayuntamiento exige a la Mancomunidad la recogida inmediata de basuras tras tres días de parón y acumulación

Miércoles, 10 de enero de 2018

PEÑARANDA | La responsable de la Mancomunidad ha afirmado que el servicio se pondrá hoy en marcha

Tras más de tres días de acumulación, el Ayuntamiento ha exigido este miércoles a la Mancomunidad de Municipios y a su presidenta, Carmen Familiar, la inmediata recogida de los residuos sólidos urbanos en todo el municipio de Peñaranda de Bracamonte.

En una nota remitida a los medios, el consistorio ha mostrado su comprensión ante la interrupción del servicio en el momento inmediatamente posterior a la nevada debido a la magnitud de la misma, que ha motivado problemas en el funcionamiento de diversos servicios públicos que prestan todas las administraciones.

Sin embargo lo que no se entiende es que, según explican, una vez recuperada la normalidad en la circulación por las calles de Peñaranda el lunes 8 de enero, no se haya restablecido el normal funcionamiento de este servicio que presta el ente mancomunado. Dicho malestar se manifestó ayer por responsables municipales a la Presidenta, que aseguró que durante la jornada de hoy se restablecería el servicio de recogida habitual, algo que, a media mañana del día 10, aún no se ha producido, por lo que afirman que “queda demostrando por parte de la Mancomunidad una evidente falta de diligencia y capacidad de respuesta que esperemos se resuelva a la mayor brevedad en la jornada de hoy”.

La mayoría de contenedores de la ciudad presenta se encuentran sobrepasados en cuanto a acumulación de residuos, con bolsas de basuras el suelo, lo que no solo ofrece una imagen negativa sino que ya supone una problemática vecinal que durante las últimas horas ha generado cuantiosas quejas dada la situación y su mantenimiento en el tiempo, pudiendo ocasionar problemas en ámbitos como el de la salud pública.