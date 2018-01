La Asamblea Comarcal de IU, critica la gestión de la nevada

La nieve y los servicios públicos en la Comarca A tres días de la copiosa nevada que comenzó a caer el sábado los efectos negativos de la misma siguen viéndose en las calles de nuestra cabecera y de algunos pueblos, así como en los accesos a los mismos generando peligro e incomunicación. ¿A quién corresponde prestar los servicios oportunos para evitar la repercusión negativa de un hecho sobre los habitantes de la comarca? A cada Ayuntamiento y a la Diputación. Estamos hablando de calles y carreteras comarcales. ¿En qué estado de gestión se hallan esos servicios, mantenidos con fondos públicos? Privatizados en muchos casos, en otros acometidos con falta de previsión o de medios por los ayuntamientos. Lógicamente, a la legítima protesta ciudadana por la situación que ha generado una simple nevada, las autoridades dirán que las responsables son las empresas concesionarias, los ciudadanos por salir a comprar el pan o la nieve por caer donde no deben. La responsabilidad, esto debe quedar claro, es de la autoridad política competente, y es ella quien debe tomar las acciones pertinentes contra la empresa concesionaria que no haya cumplido su contrato o no lo esté cumpliendo. Esta manía que les ha entrado de privatizar (perdón, externalizar) los servicios públicos más básicos, cuando no desmantelarlos directamente, está consiguiendo junto a otros factores que nuestros pueblos se despueblen. Nuestros gobernantes verán en la nieve tal vez un aspecto romántico de postal navideña, tal vez un aumento en la cuenta de resultados de alguna estación de esquí que no acaba de ser el motor de la comarca. Es reseñable que la nieve, y más en un año de sequía como el que acaba de pasar, es un recurso hídrico importante. Pero en los cascos urbanos y en las carreteras es un peligro. No vivimos en el s.XVIII, hay medios y tecnología suficientes para asegurar el bienestar de nuestros vecinos ante una nevada y esos recursos tienen que estar al servicio de las personas, no de los balances de tal o cual empresa. Por eso es necesario que sean gestionados directamente, sin intermediarios, por el buen funcionamiento del servicio, por la igualdad entre todos los pueblos de la comarca y por la calidad del empleo de los trabajadores, que en el caso de la limpieza viaria de Béjar, ya asumieron unos contratos leoninos. Por todo esto, Desde la Asamblea de IU Comarca de Béjar solicitamos se implementen las medidas oportunas, además de la gestión directa, para que estas situaciones no supongan perjuicio para los habitantes de la comarca, con unos servicios públicos de calidad, sin regateos y sin intereses espurios como los que parece defender la Diputación de Salamanca contra el pueblo de Candelario. Por fortuna parece que será la lluvia la que limpie nuestras calles vista la incapacidad de nuestras administraciones para tal fin. Asamblea IU comarca de Béjar