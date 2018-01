Una crítica sensacional

Es un honor poder expresar, en este espacio semanal dedicado a la música, mi agradecimiento a la inmejorable crítica que los medios y las redes sociales han hecho, y están haciendo, a mi trabajo como compositor de la música del videojuego Nightmare Boy del estudio The Vanir Project y distribuido por BadLand Games.

Este proyecto Indie salió a la venta, a nivel mundial, en octubre del 2017 y en este tiempo ha conseguido posicionarse como uno de los 10 juegos españoles mejor valorados de 2017 por los usuarios, toda una proeza en tan solo dos meses.

En cuanto a lo que a mí me atañe, he de decir que las valoraciones que he recibido por mi trabajo como compositor y realizador de la banda sonora han sido halagadoras, algo que no es fácil en una sociedad en la que imperan las redes sociales y, por consiguiente, el anonimato tras millones de pseudónimos y donde lo fácil es devastar antes que valorar.

Es por eso que uno siempre tiene que estar agradecido y enfocar esos ánimos a seguir mejorando en los futuros trabajos.

Una de las mejores noticias que nos ha traído este 2018 tanto a Víctor Ávila y Juan Garcais (@vanirproject) como a mí (@Vic_Hernand), es el lanzamiento del juego para Nintendo Switch, que se suma a las anteriores plataformas PlayStation 4, Xbox One y Steam (plataforma para Pc, macOS y Linux), y que nos hace sentirnos muy orgullosos del trabajo realizado.

Para todos aquellos que aún no conozcáis de qué se trata, nada como navegar buscando un poco de información. Yo os dejo alguno de los trailers promocionales que creamos para celebrar el lanzamiento.