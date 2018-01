Pleno del tren a Madrid y overbooking para coger un taxi en Vialia

Domingo, 7 de enero de 2018

Largas colas se observaron esta tarde en la estación a la llegada de algunos trenes y muchos salmantinos siguieron las recomendaciones de tráfico y optaron por viajar en tren

La nieve dejó bellas estampas a lo largo de la provincia, algún que otro susto y también tráfico peligroso hasta que las asistencias se pusieron manos a la obra que, todo sea dicho, permitieron que no hubiera excesivos incidentes. Sin embargo, el temporal hizo que muchos salmantinos siguieran las recomendaciones de las autoridades y de Protección Civil de dejar el coche en casa y eso se notó sobre todo a la hora de apostar por el tren, principalmente a Madrid, uno de los destinos más habituales de los charros que trabajan en la capital. Sobre todo a media tarde, con el cruce de trenes que llegaban de la capital y los que se iban se produjeron largas colas en Vialia. Además, los que llegaban tuvieron que esperar varios minutos para poder coger un taxi, mientras que los que se marchaban tuvieron que esperar varios minutos a que el tren estuviera operativo dejando colas que atravesaron todo el pasillo central del centro comercial hasta la taquilla de los cines.

Preocupación en la salida hacia Chamartín

Además, a última hora, cuando se iban a cerrar las puertas del tren, el escalón para acceder a los vagones no se subía al accionar el cierre automático de las puertas, lo que obligó a los operarios a tener que subirlos de la forma que mejor entendieron, lo que provocó preocupación en algunos familiares. Sin embargo, tal y como explicaban los operarios se debía a que con el hielo, el mecanismo no terminaba de accionarse correctamente, pero que no había ningún problema.