¡Alerta chicas! Nuestra vida les importa un bledo

Enciendo la tele y veo a un jefe de la Guardia Civil presumiendo, con motivo, de cómo han llevado la investigación a “El Chicle”.

Efectivamente, su trabajo, en cuanto a la investigación, ha sido impecable y merecedor de todas las medallas que quieran otorgarles. En cuanto a la seguridad de las chicas de la zona..., ya es otra cosa.

Resulta que hace más de un año que le consideraban el principal sospechoso, pero como había dudas razonables, no podían coartar su libertad, por muchos indicios que hubiera. Lo entiendo y me parece bien. Ventajas e inconvenientes del Estado de Derecho y de la presunción de inocencia.

Pero estos Guardias Civiles se atreven a presumir de que desde noviembre de 2017 ya no les quedaba ninguna duda y, sin embargo, no le tenían vigilado, ni siquiera por si cometía un error. ¿Qué más da que fuera un delincuente habitual, que hubiera estado acusado de delitos sexuales anteriores y que la Guardia Civil estuviera incluso investigando su posible participación en otros casos de violaciones y desapariciones? ¿Qué más da que las chicas de la zona estuvieran en peligro?

Afortunadamente, un cúmulo de casualidades hicieron que lo de la pobre chica de Boiro quedara en un “susto”, pero pudo haber acabado en asesinato. Y la Guardia Civil lo sabía. ¿Ha habido otros intentos de secuestro y violación en el último mes en la zona? ¿A cuántas chicas más ha asustado “El Chicle”? ¿A alguna consiguió hacerle algo más que asustarla?

Se me ponen los pelos de punta de pensar que puede haber por ahí más víctimas. Las anteriores a Diana Quer no pudimos evitarlas, pero ¿y las posteriores? ¿seguro que no se pudieron evitar?

A mí modo de ver, la Guardia Civil, que ha hecho una labor de investigación impecable, también ha hecho dejación de funciones en cuanto a la seguridad de las chicas gallegas. Si no fuera porque son Guardias Civiles estaríamos hablando de “negligencia temeraria” como poco.

La misma “negligencia temeraria” que comete la Justicia cuando no vigila a un maltratador condenado y éste acaba matando a su expareja a la puerta del colegio de sus hijos o estrellando su coche, con ella y su perro dentro, contra una gasolinera....

Una “negligencia temeraria” que parecía que se iba a poder paliar un poco a partir de 2018, con la dotación que se iba a hacer, según el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre otras partidas, a una para la formación de los profesionales en esta materia.

Y aunque este Pacto es claramente insuficiente, como lo es también la Ley de Violencia de Género, habría sido un punto de partida, una declaración de intenciones. Pero la declaración de intenciones del PP es claramente la contraria: la semana pasada la Ministra Dolors Montserrat prometió que se dictaría un Decreto Ley para dotarlo, pero en cuanto se hizo pública la foto, se le olvidó la promesa. Este miércoles supimos que en 2018 el Gobierno tampoco hará nada por la lucha contra la violencia de género.

Chicas, estamos solas, cuidémonos, protejámonos entre nosotras, porque cuanto más veo las noticias, más claro me queda que les importamos un bledo, tanto al Gobierno, como a la Guardia Civil, como a Jueces y Fiscales....

#NiUnaMás

#LoQueNosHacenAUnaNosLoHacenATodas

#EstoEsUnaGuerra

#DisculpeNosEstánAsesinando

1/18