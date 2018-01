La Madrileña, garantía de roscones de calidad

Jueves, 4 de enero de 2018

ALBA DE TORMES | Estos últimos días se tornan de intensa actividad en el obrador de la Madrileña para satisfacer la extensa demanda de roscón de Reyes por parte de su clientela

La Madrileña se convierte un año más en referente de roscones para este viernes 6 de enero. Todos los formatos y gustos, grandes, medianos y pequeños, con crema o sin ella, de chocolate o nata, de trufa blanca, trufa negra y con todo tipo de dulces adornos, de colores, magníficamente presentados y con sorpresas.

Miles de roscones artesanos salen de las manos de estos pasteleros creativos y emprendedores. Sus dulces, pasteles, empanadas, tartas y golosinas gozan de un gran prestigio en toda España gracias a la calidad de los ingredientes que llevan sus masas y cremas, así como al cuidado y profesionalidad que despliegan en cada hornada, cada día, cada madrugada, todas las mañanas, tardes y noches, con la constancia de los que saben hacer de la harina y el azúcar verdaderos milagros para el paladar.

El roscón, el rey

Todo comienza con la realización de la masa. Una vez preparada, se le da la forma circular característica del roscón de Reyes. Una capa de huevo le permite coger el color tradicional. Después de añadir los discos y tiras de naranja, el calabacate rojo y verde y la cereza roja y verde, es el momento de pasar al horno. Ya horneado y con la consistencia adecuada, el roscón de Reyes es abierto y rellenado de tan diversos sabores como la crema, la nata, el chocolate, la crema tostada, la trufa blanca o la trufa negra, por citar algunos.

Una vez listo en el obrador, el roscón de Reyes ya preparado pasa a cualquiera de las tiendas de pastelería La Madrileña. Ya sea en Salamanca o en Alba de Tormes, toda aquella persona que quiera podrá disfrutar el día de Reyes o los días previos o posteriores con el roscón realizado en el obrador de La Madrileña.

Y de la tienda directamente a casa, al plato y a la boca. Solo o en compañía de familiares, amigos o seres queridos. Para ello existen cinco tamaños: de medio kilo, de tres cuartos de kilo, de un kilo, de kilo y medio y el más grande de todos, de dos kilos. Diferentes tamaños y diferentes sabores para vivir el Día de Reyes de la mano de los roscones de pastelería La Madrileña.

PUNTOS DE VENTA

C/ CRUZ DE CARAVACA, 2. SALAMANCA. TELF.: 923 25 82 41

C/ MARÍA AUXILIADORA, 91. SALAMANCA. TELF.: 923 23 63 23

PLAZA MAYOR, 12. ALBA DE TORMES (SALAMANCA). TELF.: 923 30 02 63

C/ CONCEJO, 9 (ESQUINA PLAZA DE LA LIBERTAD). SALAMANCA. TELF.: 923 21 97 69