“La Universidad es la mejor compañera de camino para vender Salamanca como una ciudad joven llena de vida”

Julio López Revuelta comenzara a liderar el área de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento de Salamanca, los datos le avalan. Está orgulloso por los logros “pero nunca satisfecho”. Se define como una persona “curiosa”. Valora la información. Le gusta estar en la calle, empatizar con los salmantinos. Acepta las críticas y le gusta también que se reconozca lo que se hace bien. Afronta un 2018 “ilusionante” por la celebración de los 800 años de la Universidad de Salamanca, algo que repercutirá directamente en el turismo y a esto se suma además la celebración de otra efeméride: 30 años desde que Salamanca fuera nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Cómo ha evolucionado Salamanca desde aquel 1988?

La ciudad ha cambiado mucho, pero más ha cambiado, sí cabe, nuestro entorno. Ahora mismo la comunicación y las redes sociales son vitales, cuando en 2003 no existían. La consciencia turística despertó en Salamanca en el año 1993 con la exposición de las Edades del Hombre. Ahí Salamanca descubrió como con una actividad, en este caso cultural enraizada en un enclave como la Catedral, despertaba un factor de atracción impensable en gente que viniera a verla. Los beneficios económicos iban más allá y repercutían en tiendas, restaurantes, cafeterías, hoteles… Desde entonces, todos los puntos de inflexión han sido ascendentes y nos hemos renovado. Lo bueno que tiene este trabajo es que todo lo que hacemos se puede testar. Los datos nos avalan con cifras récord de visitas y pernoctaciones. Esto define como se están haciendo las cosas.

El 2018 se presenta clave para la cultura y el turismo, ¿cómo se afronta desde la concejalía?

Afrontamos las dos efemérides con mucha ilusión porque son dos oportunidades para la ciudad de Salamanca, con mucha tranquilidad, sobre todo el VIII Centenario, porque llevamos todo el año trabajando en las actividades de 2018 con un compañero único y privilegiado como es la Universidad de Salamanca que ha conocido desde el primer momento todo lo que desde el Ayuntamiento vamos a realizar.

Hemos buscado en esto como principal objetivo la máxima difusión del evento y como un segundo objetivo generar un retorno en la ciudad a través de las actividades culturales y promocionales en la captación de turistas.

¿Cómo va a ser ese retorno a medio y largo plazo?

Va a ser positivo, sobre todo en el posicionamiento internacional de la Universidad y el de la propia ciudad de Salamanca. Es complicado vender destinos turísticos en un mundo tan globalizado y más en un mercado turístico con tantas ofertas. Lo que funciona es diferenciarse. Tenemos que ser capaces de poder vender algo distinto. El mensaje que vamos a lanzar es el de una Salamanca principalmente universitaria, joven y viva, por eso la Universidad es el mejor compañero de camino. Salamanca se debe posicionar como Santiago de Compostela o Granada. Ese binomio de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, de ciudad vieja pero llena de vida y de gente joven es magnífico para atraer al turista.

¿Qué proyectos destaca en el área de cultura?

En cultura hemos planteado cinco bloques: por un lado la música con conciertos internacionales como el de Bob Dylan ya anunciado o un festival de jazz, de corales o de música de cámara, entre otros. En el apartado de las exposiciones que van a arrancar en el mes de enero se va a poder disfrutar de obras de Fortuny, Zuluaga o Picasso, entre otros. Dentro del ámbito de los encuentros y del ámbito de la palabra tenemos un seminario sobre la gestión del patrimonio con representantes de todas las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, y además presentaremos publicaciones, actividades con ‘Alumni’ con jornadas divulgativas, y no me olvido del teatro que vamos a tener en el primer trimestre el estreno de la película ‘La isla del viento’ sobre Miguel de Unamuno dirigida y protagonizada por José Luis Gómez.

La apuesta turística estará marcada por la apertura al público del Palacio de Monterrey y la musealización en el Convento de San Esteban…

Así es. Venimos de un año francamente bueno en el que estamos viendo como hay un incremento respecto al año anterior. Parece fácil decirlo pero estamos hablando de un incremento sobre un año que ya fue récord, que además también supuso una cifra más alta respecto al anterior. Por lo tanto, queremos no solo consolidar esas cifras, sino superarlas, lo que está siendo una satisfacción y una responsabilidad.

Este año hemos puesto en marcha el Pozo de las Nieves, hemos renovado Museo Taurino y el objetivo es que ahora el testigo lo coja el Palacio de Monterrey. Abrirá a principios de año y permitirá que más de 40.000 personas puedan conocer una parte de nuestro patrimonio tan importante que ha estado cerrada al público y esa renovación del Convento de San Esteban va a hacer que se renueven las visitas a este espacio tan importante dentro del patrimonio de la ciudad. Esto en cuanto al producto, luego ya viene la promoción, la comunicación y demás.

¿En qué se va a basar esa promoción especifica?

Lo que hemos hecho es dotar de los fondos que normalmente utiliza la sociedad de turismo del Ayuntamiento de Salamanca para promocionar diferentes activos de la ciudad para el VIII Centenario. Se realizarán, por tanto, campañas de promoción publicitaria y acuerdos con medios de comunicación generalistas y especializados, además de tener una presencia muy importante en televisión. Se empezará con el rodaje de Cognitium, que se va a rodar en Televisión Española y a comienzos del año tendremos un capítulo de Masterchef que va a unir la gastronomía con el VIII Centenario.

Hay definida toda una estrategia de promoción y comunicación para promocionar el evento y presentar un nuevo perfil de ‘Salamanca Ciudad Universitaria’. Queremos que se sume así esta como cuarta pata a otras denominaciones como la de Salamanca Ciudad de la Cultura, Salamanca Ciudad del Español o Salamanca Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

¿Cuál es el perfil predominante del turista que visita nuestra ciudad?

“Queremos que la gastronomía sea un atractivo turístico, no una oferta complementaria”

Suele ser gente de mediana edad, entre los 30 y los 50 años, que viaja en pareja o en familia y que suele quedarse en torno a un día y medio o dos días. Es un perfil de gente que valora la propuesta cultural y la gastronomía. Independientemente de esto, tenemos también el perfil de turistas de estudiantes de español, o el turismo de congresos, gastronómico, cultural…

Cada uno de ellos deber tener una propuesta y un mensaje para atraerle a la ciudad. No todos los turistas son iguales. Es un error concentrar todos nuestros esfuerzos en reflexiones sobre la oferta. Hay que pensar en la demanda, hay que pensar cuáles son las exigencias que tiene un turista.

En el área gastronómica hay que hablar de ‘Salamanca para comérsela’. ¿Cuál es la filosofía de esta propuesta?

Había una realidad en Salamanca donde hemos visto como algunos restaurantes cambian la generación de sus propietarios y pasan a ser jóvenes que se adaptan al boom de la gastronomía y están increíblemente formados. A esto se suma el restaurante tradicional que lleva años funcionando con éxito en la ciudad. Los hemos unido, hemos protegido ambos conceptos bajo la marca ‘Salamanca para comérsela’.

Una vez conseguida esa confluencia, hemos marcado un camino todos juntos y ese ha sido la clave de nuestro éxito. La satisfacción de ir a Madrid Fusión con más de 20 restaurantes y 30 marcas, con el apoyo de la Cámara de Comercio o de la Asociación de Hostelería entre otros muchos nos dan mucha satisfacción y fuerza.

¿Cuál es la principal demanda de este sector?

El sector es pujante, debe tener una oferta continuada a lo largo de todo el año. Su demanda es que se apueste por la calidad, que tengamos un turismo de calidad. Trabajamos en ello teniendo claro que comer no es solo alimentarse y lo que queremos es que la gastronomía sea un atractivo turístico, no una oferta complementaria.

La provincia juega un papel importante en la promoción de Salamanca. ¿La colaboración entre Ayuntamiento y Diputación es clave?

“El mundo taurino es un motor económico clave para Salamanca”

Es fundamental. Más allá de los atractivos que tiene Salamanca, que son muchos, debemos darle un complemento a la oferta que es la provincia, que no compiten si no que se complementan. Hemos dado un paso más que tiene que ver con la comunicación de productos turísticos entre la capital y la provincia, porque estamos convencidos de que es una de las mejores formas que hay para aumentar la estancia media del visitante. Ofrecemos paquetes que combinan por ejemplo la arqueología de la ciudad con rincones como Yecla de Yeltes o Siega Verde; en gastronomía visitas a bodegas o a una almazara de aceite o el paquete turístico ‘La Dehesa y el Toro Bravo’ que incluye la visita en la ciudad del Museo Taurino y a la Plaza de Toros de La Glorieta con alguna de las ganaderías de bravo que hay en la provincia.

Su apoyo al sector taurino es claro…

Apoyamos la Fiesta y hemos sido los primeros en demostrarlo. La historia de Salamanca no se entiende sin el mundo taurino al igual que la historia taurina no se entiende sin la aportación de Salamanca. No se puede hablar de la defensa de la dehesa y lanzar un discurso ecologista si extirpamos el toro bravo de ahí, no tiene sentido. Es como hablar de un escenario teatral sin actores. Es un motor económico clave para Salamanca y los taurinos saben que siempre van a tener nuestro apoyo. Lo hemos demostrado muchas veces apoyando actos, cediendo espacios o la última esa inversión en el Museo Taurino.

Y acabamos. ¿Cuál es el objetivo clave de cara a 2018?

Internacionalizar y hacer más universal nuestra marca y el nombre de la cuidad.