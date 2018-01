Noche de Reyes

Así como ciertos comportamientos debieran ser abolidos ya que como justificación de su existencia sólo se recurre a la tradición (por ejemplo en el caso de salvajismo con los animales) otras sin embargo merecen ser conservadas por entrañables, simpáticas incluso aleccionadoras en ciertos casos. Por estas fechas una de ellas es escribir la Carta a los Magos de Oriente solicitándoles algunos favores y yo no quiero romperla.

Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar: No sé si este año me he portado bien o mal, lo justo sería admitir que un poco de cada, pero confiando en vuestra generosidad quiero pediros algunas cosas no para mí, afortunadamente tengo una buena vida, sino para ciertos personajes a los que entiendo podrían venirles bien y mejorar la vida de muchas personas.

En primer lugar para Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, un Rocket, se trata de un cohete que proyecta imágenes y te avisa si alguien entra en tu habitación, para él podéis adquirir la versión país, además no tiene la posibilidad de defensa nuclear.

El Sr. Putin seguro que apreciará el IMC Toys Juego spy code, un juego de espías equipado con todos los artefactos necesarios para destacar en el espionaje internacional incluso tiene la posibilidad de utilizar las redes sociales virtuales.

A nuestro Presidente, el Sr. Rajoy, le vendría bien Aventura Pirata, ya que en su partido hay mucho amigo de lo ajeno y porque se trata de un juego al que es imposible jugar solo, se necesitan de 4 a 6 jugadores y pactar ciertas reglas. Un juego muy recomendable para su desesperante inacción.

Estoy seguro que el expresidente Puigdemont y sus consejeros, apreciara el Mr. Magic ya que con él, además objetos, podrán hacer aparecer y desaparecer, reglamentos, leyes, republicas, partidos políticos, incluso ellos mismos podrán tele-transportarse a lugares lejanos.

Para Pablo Iglesias y su grupo unos cuantos Teeter Popper, tabla de equilibrio, que les ayudará a mantenerlo cuando sea necesario en sus constantes balanceos de unas a otras posiciones buscando caladeros de posibles votantes.

A Pedro Sánchez, sin duda le vendrá bien practicar con un Tangram, juego tradicional, que se compone de 7 piezas de formas variadas que colocadas de formas diferente dan lugar a su sin fin de figuras distintas. Se puede vincular cada ficha con un frente abierto.

A todos los que están en la cárcel por corrupción y a los corruptos que aún no lo están y debieran estarlo, les vendrían bien unos cuantos Monopolys versión clásica, con ellos podrán saciar sus ansias de comprar, vender y cobrar de las caja de la comunidad de la B, probando suerte con billetes de papel en lugar de hacerlo con el dinero de todos los españoles.

Para los independentistas y constitucionalistas el LEGO CLASSIC contenedor grande de ladrillos muy útil para practicar la construcción en grupo de, por ejemplo, una Cataluña en la que puedan vivir en paz todos los catalanes.

A Theresa May, primera ministra de Reino Unido y los defensores del Brexit, un Puzzle 3D de La Torre de Londres y otro del Parlamento, se podrán entretener construyendo cosas de casa y mientras reflexionar sobre la conveniencia de abandonar Europa que nos dará mucha pena a todos.

Marine Le Pen y los líderes extremistas de derechas o de izquierdas, incluso de centro, me gustaría que les dejarais un pequeño y ya clásico libro, escrito por Fernando Savater “Ética para Amador” Su lenguaje es sencillo, apto para mentes estrechas, y su contenido unas geniales reflexiones sobre el tema en cuestión. Existen muchas ediciones.

A los terrorista de cualquier lugar seguro que les gustará Star Wars - Pack de 6 caretas, pueden ponérselas y luchar entre ellos, incluso eliminarse mutuamente haciendo uso de sus espadas laser, así nos dejarán en paz a todos los demás.

Para todos esos futbolistas que defraudan a Hacienda un ¿Quién soy? porque parece que les disfrazarse de niños buenos e inocentes y de todas sus fechorías le echan la culpa a sus papas, agentes, agencias.

Para Antonio García Ferreras y Ana Pastor García el juego Los países de mundo para se tomen unos días libres y conozcan lugares diferentes a los platós de la Sexta.

Para terminar no puedo olvidarme del Presidente Donald Trump ¿Qué pediros para alguien que lo tiene todo? ¡Ya sé! Traerle, por favor, una jubilación anticipada, así tendrá más tiempo para escribir sus patochadas en Twitter dirigiendo un país virtual, pero estas no tendrán repercusión mundial.

Y para todos ustedes un Party & Family porque hay que dibuja, hacer locuras, contestar preguntas y supera dificultades, pero todo en familia, vamos como la vida misma.