Domingo, 7 de enero de 2018

Víctor Sánchez, uno de los concejales más jóvenes de la provincia, edil en Babilafuente, asegura que hay que atender más a la situación de los jóvenes de la provincia y reconoce que la mala imagen de los políticos “es un hecho”.

¿Por qué se ha decidido a dar este paso en política?

Todo se lo debo a mis compañeros. Fueron ellos quienes me convencieron para dar el paso de presentarme. Me transmitieron su ilusión por dar un nuevo impulso a Juventudes Socialistas de Salamanca. De hecho, si me presenté fue porque sabía que iba a contar con un gran equipo a mi lado, y así ha sido.

¿Qué va a aportar?

Espero aportar nuevas ideas e ilusión. Cuento con la ventaja de que en los últimos años la organización ha hecho un gran trabajo. Además, espero dar un enfoque más rural a nuestra actividad. Sin dejar de lado la capital, debemos atender más a la situación de los jóvenes de los pueblos salmantinos.

Estudiante de Derecho, ¿hacia dónde encaminará su futuro profesional?

La verdad es que a día de hoy no lo tengo claro. En estos momentos estoy centrado en graduarme en Derecho. Sin embargo, además de en las leyes, estoy interesado en otros ámbitos como el de la comunicación.

En política, ¿dónde se ve dentro de diez años?

Si estoy en Juventudes Socialistas es para trabajar por los jóvenes y nuestra provincia, no para labrarme un futuro en la política. No sé si desempeñaré alguna labor política, pero ahora mismo no es mi prioridad.

Concejal en su localidad, ahora con un cargo de responsabilidad, ¿está desmotivada la juventud con los políticos?

Generalmente, está desmotivada con los políticos, pero no con la política. Hay mucho interés en temas tan importantes como el paro juvenil, la igualdad y la educación. Basta con mirar en las redes sociales para apreciar cómo la mayoría de los jóvenes manifiesta su opinión. Sin embargo, la mala imagen de los políticos es un hecho.

¿Cómo está siendo su experiencia como edil en Babilafuente desde la oposición?

Lo que más destaco de mi experiencia en el Ayuntamiento es el aprendizaje. Me está permitiendo conocer cómo funciona la institución y aprender a lidiar con los problemas de mis vecinos. Me gustaría disponer de más tiempo para poder dedicárselo a esta labor, pero ahora mismo los estudios me limitan.

¿Cuáles son los principales problemas de los jóvenes salmantinos?

El problema más grave al que nos enfrentamos es la falta de oportunidades laborales. Queremos a nuestra provincia, por lo que queremos quedarnos en ella. Sin embargo, todos conocemos a alguien que ha tenido que abandonar Salamanca para trabajar en otras provincias. Además, quienes vivimos en los pueblos conocemos la mala situación que atraviesa la educación rural. Nuestros pueblos se están muriendo y la decadencia se acelerará si no mantenemos unos servicios de calidad, en los que se incluye también la sanidad pública. A estos problemas se suman otros dos que afectan al conjunto de la sociedad española: la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres.

Cada año se marchan de Salamanca miles de personas en busca de trabajo, ¿cree que se puede cambiar esta tendencia?

Se puede y se debe. Tenemos que buscar la fórmula, que quizá sea la de aprovechar el conocimiento. Contamos con el inmenso talento de los estudiantes de nuestra Universidad, a los que debemos dar oportunidades para que se asienten en Salamanca.

¿En qué medida puede influir JJSS en las decisiones del partido a nivel provincial?

Tenemos representación en los órganos del PSOE de Salamanca, por lo que participamos en la toma de decisiones aportando nuestra visión. Conviene recordar que Juventudes Socialistas es una organización autónoma, no está integrada en la estructura del PSOE. Nos caracterizamos por expresar siempre nuestra opinión, aunque vaya en contra de la posición del partido en algunos temas.

¿La política en general, y el PSOE en particular, necesitan un cambio de caras?

No me parece tan importante el quién como el qué. Creo que nos centramos demasiado en quién lidera el proyecto, cuando lo principal es el proyecto en sí. Los socialistas hemos elegido democráticamente a nuestros líderes. Allí donde se ha considerado necesario, se han cambiado las caras.

¿Cree que el PSOE puede llegar a gobernar en la Diputación?

Por supuesto. En las últimas elecciones municipales los socialistas mejoramos nuestros resultados en la provincia, consiguiendo la alcaldía de municipios tan importantes como Peñaranda de Bracamonte y Alba de Tormes. Los ciudadanos están pudiendo apreciar el gran trabajo de alcaldes y concejales socialistas de toda la provincia, desde la localidad más grande hasta la más pequeña.

Tras unos meses de crisis interna, ¿llegó definitivamente la calma al PSOE con Pedro Sánchez?

Efectivamente, los socialistas hemos vivido una época complicada. Sin embargo, no todo lo vivido en esta etapa tiene por qué ser negativo. Los socialistas hemos debatido sobre cuál tiene que ser el modelo que debemos ofrecer a la sociedad. A través del diálogo entre compañeros hemos buscado soluciones a los problemas del país. Ahora, los procesos congresuales se encuentran prácticamente terminados. Ha llegado el momento de unirse para trabajar junto a los líderes que hemos elegido para ofrecer un proyecto socialista municipal, provincial, autonómico y nacional a la ciudadanía. En ello estamos todos los socialistas.