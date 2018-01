“Aspiro a ser importante en mi partido desde la lealtad y el realismo”

Domingo, 7 de enero de 2018

Sin decidir si optará a la reelección al frente de los jóvenes populares en Salamanca, destaca que “se está creando empleo, quizá insuficiente pero hay que seguir trabajando”

Ángel Fernández Silva, preside Nuevas Generaciones de Salamanca desde diciembre de 2009, cuando tenía 21 años. Han pasado más de ocho y no tiene decidido si optará a la reelección en el nuevo congreso, que se realizará después del regional. Coordinador del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Salamanca, afirma que aspira a ser importante en su partido “desde la lealtad y el realismo”. Licenciado en Derecho y actualmente realizando el Doctorado, destaca que es importante que en política haya gente joven “con experiencia y con formación”.

“Lo que se traduce en beneficio para el ciudadano es la gestión eficaz, no las propuestas que no pueden llevarse a cabo, como las de Podemos”

¿Se presentará para presidir NNGG por tercera vez?

Tengo 30 años, por edad puedo hacerlo, pero todavía no tengo nada decidido. Preferimos ir cerrando etapas, tiene que celebrarse el congreso de Castilla y León y después el de Salamanca. Llevo ya ocho años y soy consciente de que hay que dejar paso y hacer renovación. Me presente o no, será importante la renovación de ideas y de personas en NNGG.

¿Y dar un paso más en política, como concejal en Salamanca, por ejemplo?

Aspiro a ser importante en mi partido. No pido nada en concreto, aspiro a todo lo que se puede aspirar, desde la la lealtad y el realismo. Soy joven, soy coordinador del Grupo Popular en el Ayuntamiento y presidente de NNGG, me siento afortunado. Aspiro a seguir mejorando, a seguir contando y a seguir formándome. Porque creo que es importante que haya gente joven en política y muy bien formada, lo máximo posible, por eso es muy importante la experiencia y la formación. Me sigo formando, estoy realizando la tesis sobre Iniciativa Legislativa Popular.

¿El mejor recuerdo político de estos más de ocho años?

Son muchos, pero me hizo especial ilusión por la implicación en la campaña el obtener el tercer diputado por Salamanca en la últimas generales, con Bienvenido de Arriba; fue muy importante porque parecía difícil, pero trabajando se consiguió. También el ver a compañeros en listas electorales y en instituciones es gratificante.

Más de ocho años al frente de NNGG en un periodo marcado por una gran crisis económica. ¿Cómo lo ha vivido?

Han sido diferentes etapas. Al principio, notamos el desencanto de la sociedad y especialmente de la juventud, con las políticas socialistas. Entré en 2009/2010 cuando estaba gobernando Zapatero y había una evidente crisis económica con el primer efecto y más importante, el desempleo, sobre todo entre la gente joven. El paro juvenil llegó a más del 50%. En 2011, confianza en el PP con mayoría absoluta en el Gobierno, en la Comunidad y en Salamanca. A partir de ese año, es cierto la crisis hace mella, con cierto desencanto hacia los partidos políticos en general. Creo que el PP, injustamente, ha cargado con parte de la culpa porque le ha tocado gestionarla y dar la vuelta a la situación. Pese a que la gestión ha sido buena y así se refleja en las cifras en creación de empleo y recuperación económica, es cierto que en las elecciones de 2015 y 2016 el PP obtuvo menos apoyo ciudadano, pero sigue siendo el partido mayoritario. Por lo tanto, dos etapas, y ahora lo que toca es diálogo con el resto de fuerzas políticas y esforzarse más porque los ciudadanos son más exigentes, al existir más fuerzas políticas. Parece que está más en cuestión la política y los políticos, cuando ha sido al PP al partido que le ha tocado hacer frente a una crisis ya afortunadamente con claros síntomas de recuperación.

Pérdida de población, marcha de jóvenes...¿cómo se puede frenar?

No es del todo cierto que la pérdida de población de Salamanca se deba a la marcha de personas. La primera causa de la despoblación es la reducción de la natalidad. Hay una población envejecida y mueren más personas de las que nacen. En los últimos 20 años, el cómputo entre la capital y el alfoz es positivo, aunque es cierto que se pierde población en el resto de la provincia. Analizando las causas de la pérdida de población, no solo se pierde por la marcha de gente, la visión catastrofista de los partidos de izquierdas -PSOE y Podemos- no es cierto, porque mueren casi el doble de personas de las que nacen. Por lo tanto, tenemos que hacer frente a la despoblación fomentando la natalidad y el asentamiento de personas y de familias en Salamanca. Buen ejemplo es el alfoz.

Es cierto que no existen grandes industrias y grandes empresas, pero tenemos un gran potencial de medianas y pequeñas empresas y otros grandes potenciales. También es cierto que hay partidos y voces interesadas que ponen más el acento en lo negativo. Hay una falsa sensación de falta de oportunidades en Salamanca, pero la tasa de paro es inferior a la media nacional y de Castilla y León. Eso significa que en el desempleo y en paro juvenil estamos mejor que a nivel nacional. Salamanca tiene una gran industria del español que genera muchos puestos de trabajo, el turismo es un gran motor económico con cifras récord, cada vez nos visita más gente, lo que también se traduce en más puestos de trabajo, aunque es cierto que vinculados a hostelería, comercio y al sector servicios, pero tenemos que tener claro que los puntos fuertes de Salamanca están en el patrimonio, en la Universidad y en el turismo. Ahora hay una gran oportunidad con el VIII Centenario de la Universidad y puede crearse más empleo. Nuestra sensación no es de falta de oportunidades, se puede hacer mucho más, pero las cifras son buenas. Hay 2.100 personas menos en paro que hace un año, 2.400 personas más cotizando a la Seguridad Social, no todo es desolador y negativo. Se está creando empleo, quizá insuficiente pero hay que seguir trabajando.

“Tenemos que hacer frente a la despoblación fomentando la natalidad y el asentamiento de personas y de familias. Buen ejemplo es el alfoz”

Y el próximo año con elecciones municipales y autonómicas.

Nuestro gran reto es volver a ganar las elecciones en Salamanca y en Castilla y León, con el gran aval de la gestión en un partido, el PP, caracterizado por la moderación, la estabilidad y la gestión. Nuestro objetivo es que Alfonso Fernández Mañueco sea presidente de Castilla y León, para lo cual tenemos que remar todos y ganar en Salamanca.

¿La crisis catalana pasará factura a los partidos?

Es posible. Aunque la única encuesta son las elecciones, la sensación es que le está pasando factura y con lógica. Si algo positivo ha tenido el problema catalán es que todos los ciudadanos nos hemos unidos en torno a la unidad de España y atacados por el incumplimiento de las leyes de los dirigentes catalanes y nos hemos unido todos, excepto Podemos, en torno a la idea de la unidad de España, a la unidad territorial y a la igualdad entre ciudadanos. Es posible que se produzca un descenso en intención de votos de Podemos pero no solo por este motivo. Cuando se promete el oro y el moro a sabiendas que no se puede llevar a cabo, y te aprovechas de un desencanto y de una situación puntual, en cuanto se descubre que lo que prometes es irrealizable y se desmonta, ese partido se derrumba. La gente no es tonta y al final, lo que se traduce en beneficio para el ciudadano es la gestión eficaz y las medidas reales, no las propuestas que no pueden llevarse a cabo, como las de Podemos. Se apuesta por formaciones políticas cuyas propuestas y medidas sirven para mejorar su día a día, por mucha protesta y muchas voces, eso no se traduce en beneficio para los ciudadanos, y la gente se da cuenta.

Es normal que se produzca una pérdida de confianza en formaciones populistas como Podemos y lo que tenemos que hacer desde el PP es aprovechar también esa pérdida de confianza para atraerlos hacia una formación que ofrece estabilidad y moderación.

¿Cómo ve el panorama político tras los resultados del 21-D en Cataluña?

El PP siempre ha defendido la unidad de España, ahora otros partidos interesadamente se han subido al carro. La unida y la igualdad de todos los ciudadanos. No podemos hacer una España de dos velocidades o con ciudadanos de primera y de segunda. El PP siempre dice lo mismo en Madrid, Barcelona, Bilbao o en Sevilla. Otros partidos se transforman y son centralistas y apoyan la unidad de España en Madrid y son federalistas en Barcelona.

La crisis de Cataluña se inicia sobre todo por la irresponsabilidad de los dirigentes catalanes y por saltarse las leyes y el Estado de Derecho. Se gestiona bien y se demuestra que funcionan las instituciones del Estado. Ha sido muy importante la templanza de Mariano Rajoy para gestionar un problema muy difícil y grave que ha permitido sumar a las fuerzas constitucionalistas que se tradujo en un acuerdo para aplicar el 155.

Las elecciones no han sido como esperábamos, no ha sido un buen resultado para el PP pero, por sacar conclusiones positivas, se demuestra que no existe una mayoría en votos de las fuerzas independentistas, aunque en escaños hay mayoría para el bloque independentista, pero quien gana las elecciones es Inés Arrimadas. Hay que respetar los resultados, a ver si es capaz de formar gobierno, el deseo es que se estabilice la situación porque si hay consecuencias malas son las económicas y la fractura social entre personas y familias.

