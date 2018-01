La Cara B del 2017: Desde la llegada de la Encina Flaca a los debuts con la Selección

Martes, 2 de enero de 2018

Después de repasar en el Anuario propiamente dicho las grandes historias del año que hemos dejado atrás, es turno en Ciudad Rodrigo Al Día de recordar otras historias que también ocurrieron en el 2017, de menor importancia a largo plazo, pero igualmente relevantes y que dieron que hablar.

Este año, esta ‘Cara B del 2017’ la presentamos dividida en cuatro apartados: una serie de noticias e historias, un repaso por hechos en torno a eventos concretos, una recopilación de ‘momentos’ llamativos (principalmente fotografías), y por último, una serie de informaciones deportivas.

[NOTICIAS E HISTORIAS]

- Llega la Encina Flaca : En el mes de enero, Ciudad Rodrigo dio la bienvenida a la ‘Encina Flaca’, el tercer intento de encontrar un sustituto al emblemático Árbol Gordo, después de las tentativas fallidas del Árbol Flaco y la Encina Gorda (que fue retirada ese mismo mes de enero). Entre medias, por cierto, se suprimió el alcorque en el que estuvieron situados los ejemplares precedentes, con el objetivo de que el nuevo ejemplar tuviera más posibilidades de supervivencia estando a ras de suelo.

- El Salvador estrena un ropero gratuito : Desde el mes de febrero, la Parroquia de El Salvador cuenta con un ropero para niños de carácter gratuito, atendido por varias voluntarias. De este ropero salieron varias cajas repletas de ropa y calzado para los damnificados por los graves incendios que sufrió Portugal en junio y en octubre.

- El Capitán Trueno se pinta desde Miróbriga : El mirobrigense José Revilla fue el encargado de crear la nueva aventura del emblemático personaje de cómic El Capitán Trueno. Este nuevo libro del personaje que creó en su día Víctor Mora y Ambrós lleva por título El Capitán Trueno y El Círculo de Fuego.

- En bici desde Miróbriga a El Rocío : El joven mirobrigense Nacho Rodríguez unió en bici durante el mes de marzo Ciudad Rodrigo y la aldea de El Rocío (en el municipio de Almonte, Huelva) para cumplir una promesa. Su peregrinación en bici duró 6 días.

- Nuevos presidentes : A lo largo del 2017, estrenaron presidentes la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo (Adecocir), donde Nacho Alonso tomó el relevo de Liduvino Barbado; y el Cabildo Catedralicio, donde Ángel Martín Carballo relevó a Ángel Olivera.

- Renace AFAM : La Asociación de Fotógrafos Aficionados Mirobrigenses (AFAM), nacida en el año 2002, inició en el 2017 una nueva etapa, con Roberto García Benito como nuevo presidente. A lo largo del año, participaron en varias iniciativas propias y anejas, destacando el vuelo en globo que organizaron para fotografiar la ciudad desde el aire.

- El Paseo Fernando Arrabal completa su renovación : Finalizado el Carnaval, el tramo del Paseo Fernando Arrabal comprendido entre la Puerta del Sol y el Cuerpo de Guardia del Registro fue reformado por completo, siguiendo lo que se había hecho durante el 2016 entre el Cuerpo de Guardia de San Pelayo y la Puerta del Sol. La intervención en ese 2º tramo del Paseo tuvo como añadido la colocación de iluminación artística en las últimas semanas del 2017.

- La Cuesta de las Emes se vuelve más transitable : La Cuesta de las Emes que conecta la Puerta de Santiago con la Avenida de La Concha fue objeto de una intervención que le hizo ganar en comodidad y seguridad, facilitando de este modo el tránsito por la misma. De igual modo, también se intervino en la vecina Bajada de San Pelayo.

- Nueva victoria en la Olimpiada de Economía : Por segunda vez en cuatro años, el IES Fray Diego Tadeo se hizo con la victoria en la Olimpiada de Economía de la Universidad de Salamanca, en esta ocasión de la mano de Cristina Castaño Carpio, cuyo profesor de Economía era José Ángel Rosado Hernández.

- Adiós a las directoras de los IES : Con el final del pasado curso escolar concluyeron su etapa al frente de los IES Tierra de Ciudad Rodrigo y Fray Diego Tadeo sus respectivas directoras: Arantxa Oria y Soco Belda, quienes con este motivo protagonizaron la ceremonia previa al encendido en la Puerta de Santiago de la Hoguera de la Noche de San Juan, que contó con la animación del grupo Blocco Charro.

- Los esperados baños portátiles : Durante ese mes de junio se procedieron a colocar aseos portátiles en tres espacios públicos de Ciudad Rodrigo: el Parque de La Glorieta, el de La Florida, y el situado en la parte trasera del Valle de San Martín, varios de los cuales han sufrido actos vandálicos.

- La plaza de Casillas de Flores cambia su aspecto : De la mano de dos vecinos, Felipe y Javier Antúnez, la plaza de Casillas de Flores ha renovado su aspecto, retirando el enfoscado de la Plaza para dejar la pared original a base de piedras apiladas.

- Entre mina y ciudad : El que fuera durante 21 años jefe de mina en la explotación de Enusa en Saelices el Chico, Leoncio García Rodríguez, escribió un libro titulado Entre mina y ciudad en el que rememora su paso tanto por la mina como por la ciudad de Ciudad Rodrigo en general, recordando infinidad de historias y anécdotas.

- De manifestación por Cataluña : La Plaza Mayor acogió dos manifestaciones por los acontecimientos vividos este año en Cataluña. Por un lado, a finales de septiembre se manifestaron, al hilo del llamamiento de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, un grupo de personas con banderas de España para defender la unidad del país. Una semana después, se reunió otro grupo de personas luciendo principalmente ropa blanca para pedir a las administraciones diálogo en el conflicto catalán.

- Celebración patriótica y multitudinaria : Al hilo también de lo que estaba ocurriendo en Cataluña, la celebración de este año de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, fue la más multitudinaria que se recuerda, teniendo además un notable carácter patriótico con numerosas banderas de España de por medio.

- El Claustro estrena imagen : Tras la importante intervención realizada desde finales de 2016, el Claustro de la Catedral fue reabierto en la recta final de 2017, siendo lo más llamativo que han dejado las obras la apertura de la Capilla de San Jerónimo y la nueva imagen que luce el patio, cuya parte central ha dicho adiós a las losetas dando paso a un jardín.

- Miguel Ángel García se convierte en diácono : En las últimas semanas de 2017 fue ordenado diácono uno de los dos seminaristas mayores con los que cuenta la Diócesis, Miguel Ángel García, como paso previo a su Ordenación Sacerdotal, que debe producirse dentro de unos meses.

- El Taller de Pujo graba un CD : El Taller de Pujo que viene poniendo en marcha en los últimos años la Escuela de Tamborileros y Música Tradicional ha grabado un CD para que queden para la posteridad el ritmo del pujo y de otras canciones navideñas tradicionales de la zona.

[EVENTOS]

- Nace Ahora te Cuento : La Concejalía de Infancia creó un programa estable de cuentacuentos, Ahora te Cuento, con la Biblioteca de la Casa de la Cultura como escenario. Como complemento, en los meses finales del año se ha puesto en marcha otra iniciativa, denominada Ahora te Leo, para promocionar la lectura.

- Los niños protagonizan un viacrucis : A modo de apertura de la Semana Santa se organizó un viacrucis que protagonizaron los niños, que unió la sede de la Avenida Conde de Foxá del Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa de Jesús con la Parroquia de El Salvador, entidad organizadora de la actividad.

- La Pasión, en la Puerta de La Colada : De lo que fue la Semana Santa en sí, hay que resaltar que la representación de La Pasión tuvo un doble escenario novedoso: la Puerta de La Colada (donde hubo problemas para seguir la narración debido a la masiva asistencia de público), y el glacis situado en las inmediaciones.

- Una Fiesta de la Charrada con sol : Este año Ciudad Rodrigo sí pudo disfrutar de su clásica Fiesta de La Charrada en pleno Sábado Santo sin inclemencias meteorológicas negativas. En esta ocasión, el protagonismo fue para la localidad de Vilvestre, al ser premiado con La Encina Charra Diego Moisés Vacas Gorjón, principal difusor e impulsor del folclore musical en esa localidad, que mostró sus danzas sobre el escenario.

- San Antonio sale a la calle de forma excepcional : En Ciudad Rodrigo son habituales cada mes de enero las procesiones de San Antonio Abad, pero lo que no se venía haciendo era una procesión de la imagen de San Antonio de Padua, como conclusión de la novena desarrollada en la Catedral.

- El Festival de la Semana Juventud, a cubierto : Por segundo año consecutivo, los jóvenes mirobrigenses tuvieron una gran cita a principios de julio con una Semana de actividades seleccionadas y organizadas por ellos mismos. La cita central volvió a ser un Festival de Cultura Urbana que tuvo que cobijarse en el Pabellón de Conde de Foxá ante las pésimas previsiones meteorológicas (aunque luego no cayó ni una gota de lluvia). En el Pabellón, hubo una multitudinaria batalla de gallos, y se pudo disfrutar de varias actuaciones de relevancia, entre ellas la de Shotta.

- Regresa la búsqueda del Manantial : El Grupo El Manantial y el Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías recuperaron la Marcha en Busca del Manantial que era habitual hace varios lustros. Participaron una veintena de jóvenes que concluyeron su ruta en el Santuario de la Peña de Francia.

- El Martes Chico incorpora una fiesta de la espuma : Por primera vez en la corta vida del Martes Chico, la atención festiva de la tarde de esa jornada se concentró también en el barrio de San Cristóbal, gracias a la iniciativa de uno de los hosteleros que montó una fiesta de la espuma.

- El Martes Mayor más musical : La gran celebración veraniega del Martes Mayor estuvo presidida fuera del horario de venta comercial por la música, contando La Colada durante la tarde con un DJ, mientras que por la noche se volvió a disfrutar de una nueva macroorquesta, la Orquesta Tango, cuyo escenario era tan grande que el concierto no se pudo realizar en la Plaza Mayor, ubicándose en la Avenida de Sefarad.

- Codemirsa vive un Carnaval Infantil : Tras quedarse sin Domingo de Piñata, el Complejo Deportivo Mirobrigense recuperó durante el verano el espíritu carnavalero con su propio Carnaval, reservado a niños, que incluyó un encierro y un concurso de recortes de la mano de la empresa Arte Charro.

- Una Concentración más pequeña : Por diversas circunstancias, el Grupo Motero Los Clandestinos no realizó una Concentración motera tal y como se desarrolló el año anterior, pero para no perder el ritmo, decidieron organizar para estrenar el mes de septiembre un evento más corto, en el que no faltó la clásica ruta nocturna con bengalas.

- La Gymkana del Terror : La tarde de Halloween volvió a contar con una actividad organizada por la Concejalía de Juventud, en este caso una Gymkana del Terror, donde aquellos jóvenes que quisieron pudieron realizar una ruta principalmente por los fosos donde tuvieron que superar varias pruebas.

- Cocina en el Mercado de Abastos : En la recta final del año se ha estrenado la iniciativa Cocinamos en el Mercado, consistente en una serie de showcookings en el Mercado de Abastos de la mano de la chef Leticia Martín Palos, con la organización de la Concejalía de Mercados, y la colaboración de los propios comerciantes del recinto.

- Un recorrido por la historia del cine en la ciudad : Como complemento al 7º Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual, la Casa de la Cultura acogió una exposición para recordar la vinculación de Ciudad Rodrigo y el séptimo arte, recogiéndose por ejemplo programas antiguos de proyecciones cinematográficas en la ciudad.

- Exitoso año de la Ruta de los Malditos : Tras estrenarse en 2016, la Ruta de los Malditos ha vivido un triunfal año 2017, con asistencias masivas a sus diferentes citas, llenando asimismo el Teatro Nuevo Fernando Arrabal en la velada especial que se preparó a modo de ‘enlace’ de la Ruta 1 que por el momento ya se ha dado por concluida y de la Ruta 2 que se está preparando en estos momentos.

[MOMENTOS]

- Academy of Dreamers : Miróbriga estrenó el año acogiendo la denominada Academy of Dreamers Express Art, un proyecto promovido por la Asociación de Jóvenes Solidarios de Arenas de San Pedro (Ávila), que reunió en la ciudad a jóvenes de España, Marruecos, Italia y Bélgica, con el objetivo de favorecer su inclusión social.

- Cantando por Siria : Varios centros educativos de Ciudad Rodrigo y comarca se unieron en el Día Escolar de la No Violencia y Paz a un gran canto colectivo por la paz en Siria, tomando como base una canción del grupo colombiano Morat. En el vídeo aparece parte de la actuación del Colegio San Francisco.

- El Vicario en La Vida Moderna : Posiblemente el programa de radio de mayor éxito entre la juventud ahora mismo es La Vida Moderna, de la Cadena SER, con David Broncano, Quequé e Ignatius Farray. Además de acudir al programa a lo largo del año Sergio Olvidado (con mención incluida a Fernando Arrabal), desde el programa llamaron al Vicario General de la Diócesis, Tomás Muñoz Porras, para que explicase cómo se apostata de la Iglesia Católica.

- Mirando al horizonte : La crecida que sufrió el río Águeda durante el mes de febrero dejó esta simpática imagen de un pato mirando tranquilamente al horizonte en las inmediaciones de La Pesquera.

- Pasacalles de acordeonistas : Por si fuera poco con los desfiles musicales de Carnaval y Semana Santa, entre medias la ciudad acogió un encuentro de alumnos y profesores de acordeón de cinco escuelas municipales de música de Navarra: Luis Morondo (de Barañáin), Hilarión Eslava (de Burlada/Villaba), Juan Francés de Iribarren (de Sangüesa), y las Escuelas de Irurtzun y Puente la Reina, a los que se unieron integrantes de la Escuela mirobrigense Juan Esquivel de Barahona.

- Esquelas en las siluetas : Durante el 2017 se decidieron volver a sacar a la calle las siluetas que aparecieron por primera vez en noviembre de 2016 con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, colocando en este caso esquelas en las mismas con los datos de las mujeres que iban muriendo víctimas de la violencia de género.

- Un nuevo rodaje con una vaca y un Papamóvil : El equipo de la película Que baje Dios y lo vea regresó a Ciudad Rodrigo a principios de abril para grabar algunas tomas adicionales de la película, en las que se empleó por ejemplo una vaca o un Papamóvil, además de contar con su propio Papa.

- En Late Motiv : La joven periodista mirobrigense Estefanía Sánchez-Vasconcellos fue entrevistada en el programa Late Motiv que presenta Andreu Buenafuente en #0, para dar a conocer junto a su compañera Noemí López Trujillo Volveremos, el libro que ambas han escrito en torno a los españoles que se han tenido que ir a vivir fuera del país. La entrevista se produjo en Manchester, dentro de una edición especial del programa.

- La calle Madrid se llena de bicis : Continuando con sus acciones de decoración colectiva, la calle Madrid se llenó durante la primavera de bicicletas, que estuvieron colocadas durante varios meses.

- El Puente gana en color : De la mano de la Asociación CROMA, el muro trasero del antiguo matadero municipal ubicado en el barrio de El Puente cambió su aspecto gracias a los propios niños del barrio.

- Difundiendo la Reforma de Lutero : Coincidiendo con el 500 aniversario del inicio de la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero, la Iglesia Cristiana Evangélica de Salamanca desplegó una carpa en Ciudad Rodrigo para difundir los beneficios de esa Reforma.

- La trashumancia : A modo de imagen curiosa, el Puente Mayor acogió durante el mes de junio el paso de un grupo de ovejas merinas que se encontraban en plena operación de tránsito desde la finca de Los Talayos hasta un espacio denominado La Dehesita.

- Un mural LGTB+ : Con motivo del Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual y de otras sexualidades no heteronormativas, se elaboró un mural alusivo (con el lema Educar en la Diversidad) en una de las paredes del templete del Parque de La Glorieta, por parte del artista plástico Fernando Fonticoba, quién contó con la ayuda de responsables del Espacio i y de algunos jóvenes.

- Desde el aire : Los integrantes de AFAM no fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de ver Ciudad Rodrigo desde el cielo y tomar fotografías. También lo hizo el joven mirobrigense Óscar Ramajo, como conclusión de su formación en la Escuela de Pilotos de Matacán.

- Refrescante inicio de verano : Para estrenar la época veraniega, la empresa Arte Charro instaló un tobogán acuático hinchable gigante en la Cuesta de la Fuente de las Tripas, por donde se pudieron lanzar los niños que quisieron.

- El atardecer en la muralla : Durante el verano, Ciudad Rodrigo acogió el paso de un grupo de jóvenes originarios de Terrassa que iban camino del Santuario de Fátima, en Portugal. Además de desarrollar una vigilia en catalán en la Catedral, dejaron una de las imágenes del año al subirse a la muralla a contemplar el atardecer.

- Concejales a remojo : La Combinada del Águeda que programa la Asociación de Vecinos de El Puente y Huertas de la Artesa dentro de sus fiestas veraniegas acabó con varios concejales a remojo.

- Oleanna : El Teatro Nuevo Fernando Arrabal amplió en 2017 su programación gracias a su inclusión en el Programa Platea del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Dentro de este Programa llegó a la ciudad el espectáculo Oleanna, protagonizado por dos caras muy conocidas, Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez.

- La Avenida de España se viste de Navidad: Los comerciantes de la Avenida de España se han puesto de acuerdo para darle un novedoso aspecto navideño a la vía, con la instalación tanto de alumbrado como de decoración comercial colectiva.

[ÁREA DEPORTIVA]

- Adquiridos varios desfibriladores : Varias instalaciones deportivas de Ciudad Rodrigo han pasado a contar con desfibriladores semiautomáticos para mejorar la protección de sus usuarios gracias a la iniciativa de la Concejalía de Deportes.

- Nace la Escuela Tiro con Arco : Con el objetivo de ir creando más cantera en el deporte del tiro con arco, se ha puesto en marcha una Escuela Municipal de Tiro con Arco, cuya impartición corre a cargo del Club ArcoMiróbriga.

- Una complicada Media Maratón : El gran evento deportivo de cada año en la ciudad, la Media Maratón que une Sancti-Spíritus y Ciudad Rodrigo no dejó ninguna noticia como tal salvó el hecho de que los atletas tuvieron que enfrentarse a unas condiciones meteorológicas bastante adversas, con frío, viento y lluvia.

- La bronca del siglo : Un mirobrigense, David Tapia, le echó la bronca del siglo en plena calle al presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, durante una visita a la localidad de San Joan Despí, por las vinculaciones del Club con el independentismo. El momento fue recogido por los informativos de varias televisiones de ámbito nacional, que también entrevistaron a David Tapia.

- Una subcampeona olímpica en Miróbriga : El Club de Gimnasia Rítmica recibió a Alejandra Quereda, subcampeona olímpica junto al resto del combinado español en los Juegos de Río de Janeiro 2016. Alejandra Quereda ejerció durante su visita como madrina de una nueva competición puesta en marcha por el Club mirobrigense, el Torneo Miro-Cid.

- En homenaje a Toñete : El Ciudad Rodrigo CF también llevó a cabo un torneo amistoso, ideado por Sergio González Centeno, en homenaje al desaparecido Antonio Martiño Toñete. El evento contó con la participación de equipos benjamines, alevines e infantiles de Ciudad Rodrigo, Lugones (de Asturias) y de Vilar Formoso.

- Los torneos veraniegos cambian de ubicación : La renovación de la pista del Pabellón Conde de Foxá (que posteriormente tardó más de lo previsto) hizo que el clásico Torneo Veraniego de Fútbol Sala acabase siendo una competición de Fútbol 7 que tuvo como campeón a Kiosko Iker/Pub Excalibur. Además, el Torneo 24 horas de Fútbol 7 que se había disputado en sus primeras ediciones en el Francisco Mateos también se mudó a los Campos de Toñete, resultando vencedor Peluquería Esalza.

- La Farinato Race, junto al río : La clásica cita anual de Ciudad Rodrigo con el espectáculo de la Farinato Race llevó este año la denominación de Campeonato del Mundo Farinato, volviendo a desarrollarse una prueba maratón. La principal novedad fue que el evento tuvo como epicentro el entorno de La Pesquera para las salidas y llegadas.

- El III Columnas estrena Torneo : El calendario deportivo veraniego estrenó una competición de la mano del III Columnas, que creó un Torneo 48 horas de fútbol sala que tuvo como escenario el Pabellón Eladio Jiménez, donde se proclamó vencedor en la categoría principal Kiosko Iker/Pub Excalibur.

- Regresa el Concurso de Pesca : Después de no realizarse en 2016, el programa veraniego mirobrigense volvió a contar con un concurso infantil de pesca, organizado por una nueva entidad, el Club Farinatos Fishing, que también ha organizado un par de jornadas para difundir la pesca entre los niños.

- Los Clandestinos homenajean a Ángel Nieto : El Grupo Motero Los Clandestinos llevó a cabo un doble homenaje al malogrado piloto Ángel Nieto. Unos días después de su muerte, realizaron una ruta especial, mientras que en el marco de la miniquedada que hicieron a principios de septiembre también tuvieron un recuerdo para él.

- Sobre ruedas en Andrés del Brío : En el marco de las fiestas veraniegas organizadas por la Asociación de Vecinos de Andrés del Brío, el barrio de Santa Marina acogió una novedosa exhibición motera.

- El gol de Javi Delgado : El joven portero mirobrigense Javi Delgado fue protagonista destacado en el mes de septiembre al marcar un gol en la última acción de un partido que su equipo, el Amanecer, iba perdiendo fuera de casa frente al Calamonte, dándole de este modo un empate a los suyos.

- Rumbo a Asturias : Otro futbolista mirobrigense que ha hecho las maletas es el joven Adrián Vicente, que está viviendo su primer año de Juvenil en la cantera del Real Oviedo, cuyo primer equipo milita en 2ª División. Más cerca se han quedado otras dos estrellas de la cantera del Ciudad Rodrigo, Marcos Santos, que se fue al Santa Marta, y Carmen Álvarez, al Salamanca Fútbol Femenino.

- La nueva pista : El Pabellón de la Avenida Conde de Foxá de Ciudad Rodrigo mudó por fin de piel durante el 2017, estrenando una nueva y flamante pista, que fue colocada por la prestigiosa empresa Mondo Ibérica. Esta nueva pista consiste en una superficie flotante de caucho tipo Mondoflex, destacando especialmente por su intenso color verde.

- El Ciudad Rodrigo estrena sección de basket : El Ciudad Rodrigo CF ha abierto su puerta al baloncesto, creando una sección de este deporte que de momento cuenta con un equipo que milita en el Trofeo Diputación de este deporte.

- El Coordinador Deportivo : En el último trimestre del año 2017 Ciudad Rodrigo ha recuperado la figura del coordinador deportivo, para gestionar desde un punto de vista técnico distintos aspectos relativos al deporte mirobrigense, incluido las instalaciones. El primer coordinador deportivo de esta nueva etapa es el jugador del Ciudad Rodrigo Víctor Gómez.

- Un nuevo Club : Ya en la recta final del año se presentó un nuevo club deportivo, Correlindes, en el que se han agrupado aficionados tanto a las carreras atléticas como a las ciclistas.

- Debut arbitral : En los últimos compases del 2017 debutó en el mundo del arbitraje un joven mirobrigense de sólo 17 años, Carlos Martín Palacios, estrenándose con un partido de prebenjamines pertenecientes a las canteras del Santa Marta y el Alba de Tormes.