Agosto, el mejor mes para los campings salmantinos con más de 10.000 usuarios

Jueves, 4 de enero de 2018

Buen noviembre para el sector con un millar de viajeros y 1.445 pernoctaciones

Salamanca incrementó el mes de noviembre el número de usuarios de campings, con un total de 1.070 -963 extranjeros- en relación al mismo mes del año anterior, cuando se registraron 838. Con 1.445 pernoctaciones de un turismo mayoritariamente extranjero, el número de establecimientos abiertos oscila entre los 17 y los ocho, dependiendo de la estacionalidad. Los últimos datos publicados por el INE revelan que fue agosto el mes que recibió más viajeros en los campings salmantinos, 10.058 usuarios, seguido de julio con 7.894 y septiembre con 5.769 viajeros.

El sector de los campings en Castilla y León, que cuenta con 118 establecimientos y 42.000 plazas, hace frente a un nuevo decreto regional que, en marcha desde el pasado mes de julio, ha introducido importantes novedades como las nuevas categorías de campings – cinco, cuatro y tres estrellas- así como la regulación de los negocios dedicados en exclusiva a autocaravanas o los nuevos requisitos que se exigen para las instalaciones.

Al alza las pernoctaciones

En España, el número pernoctaciones en campings aumentaron en noviembre un 8,3% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes suben un 9,1% y las de no residentes un 8,0%. La ocupación alcanzó el 35,8% de las parcelas ofertadas, un 5,7% más que en el mismo mes de 2016 con un 71,4% de las pernoctaciones en campings realizadas por viajeros no residentes. Reino Unido es el principal mercado emisor, con el 34,9% de las pernoctaciones de no residentes, un 8,2% más que en noviembre de 2016.