Daniel Arce: “Si no tengo lesiones, vendré a Salamanca a intentar volver a ganar”

Domingo, 31 de diciembre de 2017

El ganador masculino destacó que “me he sentido cómodo en todo momento e incluso podía haber ayudado a que se corriera un poco más rápido, pero quería jugar mis bazas para no fallar”

Daniel Arce, campeón de la San Silvestre 2017, indicó en la línea de meta que “tenía ganar se vencer esta carrera. Este año he venido en mejor estado de forma y he podido ganar y eso me hace sentir bien y contento”.

Arce explicó que “otros años he venido a correr, pero este año quería dar un poco más. Tengo la mejor marca en 1.500 metros. Me he sentido cómodo en todo momento e incluso podía haber ayudado a que se corriera un poco más rápido, pero quería jugar mis bazas para no fallar”.

El ganador destacó que los primeros kilómetros fue Hassame Benabbou Azizi el que tomó el mando. “Después, sobre el kilómetro 6 comenzó a tirar Hassim y la verdad es que solo he aguantado el ritmo y luego, a falta de 500 metros tiré con fuerza y me distancié. Creo que el tiempo ha podido molestar un poco, sobre todo en los últimos kilómetros”.

Daniel Arce no quiere perder la oportunidad de seguir logrando victorias en un futuro. “Me apunto a eso. Siempre que no tenga lesiones estaré aquí año tras año intentando lograr el triunfo como en esta edición”.

Foto: Roberto Fernández