Nuria Lugueros: “Estoy encantada de estar en Salamanca y por fin ganar esta carrera”

Domingo, 31 de diciembre de 2017

Nuria Lugueros, triunfadora de la San Silvestre 2017, destacó en la línea de meta que “estoy encantada de estar en Salamanca y llevarme además la victoria después de otros años donde me he quedado a las puertas. La carrera es increíble por los sitios por donde pasa y sobre todo agradecer a la gente que se vuelca con la carrera y te da tantos ánimos a lo largo del recorrido. En la zona del río ha hecho más aire y eso ha dificultado más la prueba, pero bueno, yo me he encontrado bien durante toda la prueba”.

Lugueros indicó que “con Gema hemos ido incrementando el ritmo y poco a poco me he ido distanciando de ella con la intención de bajar de 34 y lo he conseguido. He llegado bien de forma. Competí en el Europeo de Cross con un buen puesto, el 17, y ahora el 13 de enero estaré en Edimburgo con la selección europea. Estoy contenta con la prueba de Salamanca porque sabía que bajar de 34 era complicado, pero al final lo he logrado lo que indica que estoy bien”.

Foto: Alberto Martín