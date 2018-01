“En 2018 vamos a hacer otro esfuerzo importante para aumentar el crédito destinado a la creación de empleo”

Domingo, 31 de diciembre de 2017

Asegura que lo más importante para luchar contra la despoblación son las políticas de empleo y, sobre el nuevo hospital, subraya que “tiene que quedar claro que efectivamente estará en funcionamiento en 2019” y que Salamanca “va a ganar más prestigio del que ya tiene con su puesta en marcha”

El delegado de la Junta de Castilla y León en Salamanca se muestra ilusionado con la puesta en marcha del nuevo hospital, que estará funcionando en 2019, y confirma que se contratarán más profesionales porque “no se pueden aumentar las infraestructuras sin aumentar el personal necesario para la atención al paciente”. En cuanto al ámbito educativo, Bienvenido Mena confirma que no hay previsión de cerrar ningún colegio en los próximos cursos y que en 2018 se acometerá una segunda fase del colegio de Castellanos de Moriscos y se ampliará el de Aldeatejada.

¿Se están cumpliendo los plazos previstos para las obras del nuevo hospital?

En las obras de hospital estamos cumpliendo con los plazos, para el año 2017 había 38 millones de euros presupuestados que se han ejecutado en su totalidad y ya existe un presupuesto para el próximo año, con lo cual, en 2018 habrá algunas zonas del hospital que ya se habiliten. Después, en 2019, el hospital va a entrar en funcionamiento aunque quedará el bloque de las consultas externas. El proyecto se ha dividido en siete bloques y este es el único que se hará una vez que se tire el viejo Hospital Clínico porque al lado se hará esa zona de consultas, algo que no produce ningún problema porque tenemos en materno-infantil y el Virgen de la Vega. El equipamiento superará los 78 millones de euros y el mobiliario se ha ido adquiriendo ya.

¿Estará funcionando en su totalidad en 2019 como se ha anunciado?

Tiene que quedar claro que efectivamente el hospital estará en funcionamiento en 2019. El viejo no puede desaparecer de la noche a la mañana porque está pegado al nuevo y eso hace que se deban tomar las precauciones oportunas para derribar el edificio antiguo. Una vez derribado se hará el bloque de las consultas. En materno-infantil quedarán los servicios administrativos y el Virgen de la Vega se cerrará y se pondrá a disposición de su dueño, que es la Seguridad Social. Hay que destacar que el nuevo hospital incluye mejoras importantes, tendrá 193 camas más que las que hay en este momento, también aumenta el número de habitaciones individuales, que son el 45%, y el resto habitaciones dobles. Ahí se ganará en calidad asistencial y en calidad para los propios pacientes.

Va a haber más espacios, más camas, ¿habrá más personal?

No se pueden aumentar las infraestructuras sin aumentar el personal necesario para la atención, como ya lo manifestó públicamente el consejero ante gran cantidad de profesionales. Lo fundamental es que esto es una realidad y que el hospital de Salamanca va a funcionar y va a ser la referencia no solo a nivel regional, también nacional, porque la calidad asistencial que se ofrece es de muy alto nivel. Salamanca va a ganar más prestigio del que ya tiene, porque el actual es un hospital de referencia y va a serlo mucho más cuando tengamos este hospital que va a ser único en Castilla y León en cuanto a infraestructuras y a equipamiento. Hay que destacar que un hospital lo hacen grande los profesionales y por eso quiero agradecerles que siempre han dado la talla y la atención que se presta es de la mejor y más calidad que existe.

¿Cuándo se construirá el nuevo vial de acceso al hospital?

El nuevo acceso ya está presupuestado y en el Consejo de Gobierno se aprobó lo que la Junta va a aportar a este vial, que son 5,4 millones, mientras que el Ayuntamiento aporta dos millones. Dará el acceso al nuevo hospital y se pretende que esté cuanto antes porque es la arteria que va a vertebrar todo el funcionamiento del hospital, pero estamos en tiempo para ejecutarlo en el plazo de 2018-2019 y perfectamente se puede hacer. Tiene que estar necesariamente terminado para cuando esté en funcionamiento el hospital porque no se puede acceder al edificio sin este vial.

A pesar de que es la mayor inversión de la Junta en estos últimos años en Salamanca, también se ha invertido en otras nuevas infraestructuras sanitarias.

Hemos tenido momentos difíciles con la crisis y el proyecto global del hospital es de 206 millones, lo que supone que es la mayor inversión que se ha hecho en Salamanca, algo que no ha sido óbice para que el Gobierno regional haya hecho el esfuerzo de acometer el proyecto del centro de salud de Calzada de Valdunciel, que es una obra importante por las necesidades que tiene y que se empezará a construir en este 2018, y también el de El Zurguén, que ha sido una reivindicación que los propios vecinos han hecho. Nos queda el centro de Prosperidad que en fechas próximas se irá haciendo.

Se habla de recortes y de que se están externalizando servicios del Hospital.

La inversión en Sanidad ha sido importante por parte de la Junta en Salamanca, con esto no quiero decir que no haya habido que limitar ciertas actuaciones, nunca relacionadas con la asistencia al paciente porque en eso no se ha quitado ni un euro, pero es importante saber que en Salamanca nos encontramos que la Sanidad es gratis y no hay que mal utilizarla, debemos ser todos responsables y ser conscientes de que cuanto más cuidemos nuestra sanidad, más va a valer. Acepto la palabra recortes y que se hable de que se está privatizando parte del Hospital, cocina, limpieza, por ejemplo, pero hay un cierto miedo por parte de alguien y se cree que eso es malo. Yo defiendo lo público, sin embargo hay que tener en cuenta que a veces sale más económico externalizar ciertos servicios porque te va a permitir invertir más dinero en asistencia al paciente, que es lo más importante. Y por lo que me llega, la gente de Salamanca está sumamente contenta con el Hospital y, sobre todo, con los profesionales.

¿El nuevo hospital reducirá las listas de espera?

El nuevo hospital puede beneficiar que puedan reducirse las esperas, que en estos momentos es una de las asignaturas pendientes que tenemos. El hospital tiene más capacidad y eso conlleva que pueda haber más profesionales, aunque hay que destacar que lo que es más grave o requiere de una atención más urgente se viene haciendo, aunque a todos nos gusta que nos atiendan rápido.

¿Las políticas de empleo del último año han sido eficaces?

Se ha invertido bastante durante este año para contratación por parte de las consejerías de Presidencia y de Empleo y ahora se han aprobado los nuevos talleres de empleo que beneficiarán a muchas personas de Salamanca, principalmente en el ámbito rural. Se ha crecido sustancialmente respecto al año anterior porque una de las prioridades básicas es acabar con el desempleo que existe en Castilla y León. En estas dos consejerías nos hemos situado por encima del 25 por ciento en cuanto a inversión en planes de empleo tanto subvencionado, como de formación y se ha incentivado el autoempleo y subvenciones a empresas a través de ayudas a vinculadas a la creación de empleo. Además, se ha aumentado un 45% el tema de la contratación de discapacitados. En 2018 se va a hacer otro esfuerzo importante porque el objetivo principal es seguir en la línea de aumentar el crédito para la creación empleo.

¿La despoblación es un tema que sigue preocupando?

En este momento la despoblación es uno de los problemas que más daño nos puede hacer a provincias como Salamanca, porque tenemos 362 municipios y el hecho de que la gente se vaya es quitarle vida a los pueblos. Lo más importante para luchar contra la despoblación son estas políticas de empleo, principalmente dirigidas a los jóvenes para conseguir no solo fijar población, también atraer más población a los pueblos. En una provincia como Salamanca, que es eminentemente cultural, hay que buscar aspectos que sean interesante para los jóvenes para que puedan crear sus negocios y se puedan vivir a los pueblos en las mismas condiciones que en la capital y por eso es importante cuidar los servicios que se dan y la calidad de los servicios, si eso el joven lo ve, se va a decidir a ir a vivir a los pueblos. A veces los padres no quieren una escuela para sus hijos con pocos niños, pero para educar no hace falta la cantidad, sino la calidad.

¿Se cerrarán más colegios en la provincia de Salamanca?

Podemos decir que ahora no hay ningún riesgo. A pesar de que hay algunas zonas con una matrícula más baja, no están en situación de decir que lo cerramos. Nosotros aguantamos el Luis Vives hasta que se quedaron siete alumnos en un colegio en el que había más de 400 alumnos. En cuanto a las unidades escolares, en Garcibuye se pudo abrir de nuevo la escuela porque había cuatro alumnos, ahora se ha ido una familia con un niño y con tres podíamos haberlo cerrado, pero no es así. Lo que hay que hacer es animar a los ciudadanos, principalmente los jóvenes, a que apuesten por el ámbito rural en distintas facetas, no tiene que ser solo agricultor o ganadero. Salamanca es una provincia cultural y muy visitada, y se puede aprovechar, ya que si se quedan los vecinos sería posible mejorar la despoblación actual. No es fácil luchar contra este problema porque si tuviéramos una fórmula mágica ya habríamos terminado con la despoblación. En la educación el aprendizaje se puede dar tanto o mejor con cuatro o cinco niños que con 20 ó 25 y que ningún padre tenga miedo porque la socialización y la educación es de igual o mejor calidad en un lugar pequeño que en uno grande, y eso lo digo como docente que soy y es un poco la tranquilidad que hay que transmitir a los padres.

¿Hay previsión de nuevos centros educativos en la provincia salmantina?

Ya se hizo el de Villares de la Reina y para este nuevo año hay una segunda fase para el de Castellanos de Moriscos. La planificación se hace anualmente y en función de las necesidades de cada zona porque esto fluctúa una barbaridad. También tenemos previsto ampliar en Aldeatejada, porque tuvimos un tiempo en el que no se construyó porque no había alumnos suficientes pero ahora se está yendo más gente a vivir allí y hay un número mayor de alumnos. En Aldeatejada se va a hacer una ampliación en una primera fase de tres aulas para escolarizar a los nuevos alumnos que no se pueden atender en los espacios que hay; se va a hacer el estudio en 2018 para que se pueda ya construir.

En la planificación que hagamos para 2018 se verán las necesidades que hay en la provincia. Hasta ahora hemos dado preferencia a colegios de Infantil y Primaria porque la Secundaria está lo suficientemente cubierta para estar atendida. Hay reivindicaciones para construir IESOS en Villares de la Reina o Carbajosa de la Sagrada y podrán pedirlos muchos más, pero con esto quiero ser sincero, no quiero decir a los vecinos que se vayan a quedar sin un IESO si es la ilusión que tienen, pero debemos ser todos muy responsables, igual que con la Sanidad, y si tenemos un centro a un kilometro de Salamanca no podemos pretender hacer otro allí porque estamos abocados a cerrar el que ya funcionaba. Sin cerrar la posibilidad, en este caso en el Alfoz, de que puedan tener un IESO en un momento determinado deben entender que si no se hace antes y se hace después es porque existe una escolarización garantizada para esos niños. No cerramos posibilidades y lo dejamos un poco a la demanda que exista, en el momento en que haya demanda, que no dude nadie que se van a abrir más institutos, colegios o centros médicos, lo que sea necesario, porque una de las cuestiones más importantes son los servicios al ciudadanos y deben ser de calidad.

¿La Junta participará en el VIII Centenario de la Universidad?

Uno de los primeros pasos desde la Consejería de Cultura ha sido una inversión de 9 millones de euros en el Banco de España para convertirlo en el Centro del Español y también se ha realizado la rehabilitación de la fachada de la Universidad. Aunque la Junta no tiene planificadas determinadas acciones, lo que sí hay es un presupuesto que aún no está cerrado para el centenario. Que no quepa la menor duda de que nosotros vamos a estar apoyando a la Universidad de Salamanca porque sabemos que es el buque insignia, junto a la sanidad, de Salamanca y la obligación y el compromiso es apoyar todo lo que se pueda en la organización de esta efeméride. En función de las necesidades, la Junta va a estar ahí, apoyando este acontecimiento que será único.

¿Se sigue trabajando para la conversión de la carretera de Alba de Tormes en autovía?

Se ha venido trabajando mucho en el tema y es cierto que es una realidad pero llegará el momento que haya que determinar cuándo se va a hacer la autovía para unir Salamanca y Alba de Tormes, algo que todavía no está cerrado. Depende de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y se han venido realizado estudios porque sabemos que es peligrosa y que ha habido muchas muertes, aunque ahora menos porque está muy bien arreglada. Es verdad que es un proyecto necesario, aunque ahora hay prioridades más importantes, como el empleo, que tenemos que ir atendiendo. Hay que priorizar y en este momento nuestra principal preocupación debe ser el empleo, lo que no quiere decir que la abandonemos.

