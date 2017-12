El Ayuntamiento instala un desfibrilador en la piscina climatizada 

Sábado, 30 de diciembre de 2017

Sardón de los Frailes continúa apostando con la seguridad y por ello ha instalado un desfibrilador externo semiautomático (DESA) en la piscina climatizada, convirtiéndola en un local cardioprotegido. De hecho, en días pasados se ha realizado un curso para su utilización en la que se ha formado a nueve personas relacionadas de forma directa con el complejo turístico.

“Nadie está libre de desgracias, pero debemos poner todas las medidas para que si ocurren, podamos actuar, más cuando la asistencia sanitaria puede tardar más de media hora en acudir”, comenta el alcalde, Benjamín Cuadrado, quien añade que “las desgracias no avisan y cuanta más gente esté capacitada y preparada mucho mejor”. Esta formación es la continuidad de la iniciada el verano pasado con un curso de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para todos los empleados. “Creemos que nunca nos va a pasar y por desgracia pasa. Este verano tuvimos un gran susto con un ahogamiento no mortal y gracias a la habilidad y profesionalidad del socorrista y la rápida actuación de los bañistas no tuvimos que lamentar una fatalidad”.

También está preparada la nueva temporada de baño en la que se mantendrán los precios del año pasado, pero los usuarios más fieles tendrán un descuento del 10 por ciento en el bono anual. “Siempre cuesta arrancar, pero poco a poco hemos logrado subsanar todos los errores del comienzo”, afirma Cuadrado. De hecho, las piscinas climatizadas siguen ampliando sus cursos y el número de usuarios, que se acerca al centenar. Hay cursos de matronatación, dos grupos de infantil, iniciación de adultos, mantenimiento de adultos, curso especial de Asprodes, zumba, pilates y aquazumba. Se mantendrá el precio de cuatro euros por sesión por jornada. También han ampliado la oferta deportiva en el pabellón instalando una canasta y una red portátil de bádminton y se potencia el alquiler de material deportivo.

Por último, el Ayuntamiento ha editado más de 500 calendarios que incluyen las doce mejores fotografías del XIII certamen El pantano y su entorno.