Buenos y literarios deseos

Hoy es el último día del año y, aunque para algunos es simplemente una fecha más, para muchos es el momento de reflexionar y plantearse el día siguiente como un nuevo comienzo. Así somos los humanos, seres de costumbres y celebraciones, llenos de buenos deseos para comenzar a celebrar mañana mientras olvidamos los malos en las últimas horas del año viejo.

Desde aquí nosotras también compartimos un montón de propósitos para poner en marcha desde YA mismo, sin necesidad de esperar a que sea 1 de Enero. Los buenos deseos vienen de la mano de ilustradores como Tute, Quino o Liniers y no entienden de fechas. Nosotras tampoco :-) Por eso os deseamos que seaís felices los 365 días del año, que cometáis errores y que no esperéis nada distinto del año que entra porque él no tiene que cambiar: el cambio lo hacemos nosotros.

Feliz.

Rebeca Martín García