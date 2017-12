La concentración y el acceso al Pozo de los Humos, retos para 2018

Viernes, 29 de diciembre de 2017

MASUECO DE LA RIBERA | El alcalde de la localidad, Marceliano Sevilla, se muestra satisfecho por el trabajo realizado en 2017, aunque reconoce que “se podía haber hecho alguna cosa más”

Marceliano Sevilla, alcalde de Masueco, se muestra “satisfecho” con el trabajo realizado en 2017, aunque reconoce que “se podían haber hecho algunas cosas más, pero la economía de Masueco llega hasta donde llega”-. A este respecto recuerda que se han realizado obras de renovación de la red de abastecimiento de agua y la pavimentación de las calles La Fragua, Atrás y Barrionuevo, actuaciones que han sido financiadas mediante el programa de Planes Provinciales. También, se ha pavimentado la subida a la residencia y a las piscinas, “más la renovación de un tramo del desagüe general del pueblo. Estas obras las hemos hecho con dinero del municipio, también algunos trabajos y el desbroce en varios caminos”.

Otra actuación ha sido el arreglo de una acera en la salida de la carretera hacia Aldeadávila con las ayudas ZIS del Parque Natural Arribes

En cuanto a la actividad municipal prevista en 2018, Marceliano Sevilla señala que “seguiremos con la renovación de la red de abastecimiento de agua y la pavimentación de las calles más deterioradas, esto con el dinero de los Planes Provinciales”, aunque el alcalde de Masueco recuerda que tiene ante sí dos retos importantes como son mejorar el acceso al Pozo de los Humos, la joya de Las Arribes, y la concentración parcelaria.

Respecto a lo primero, Sevilla recuerda que “venimos luchando desde que empezó la legislatura para hacer el acceso en condiciones al Pozo de los Humos, con un aparcamiento para que los visitantes, que son muchos los que nos vienen a visitar, disfruten como se lo merecen, ya que es lo único que Masueco tiene que ofrecer al turismo”, pero es consciente de que “esto no se puede hacer sin la ayuda de las administraciones, por lo que le pido un pequeño esfuerzo y a ver si en el año 2018 se hace realidad”.

Y sobre la concentración parcelaria, Marceliano Sevilla reconoce que “es otra de las cosas que me quita el sueño. Todos los pueblos que rodean a Masueco la tienen. De las últimas visitas que he hecho a Valladolid vengo bastante ilusionado, pero luego pasan los meses no te vuelven a decir nada y por eso ahora mismo estoy bastante disgustado, porque no me informan ni me dicen nada sobre lo que está pasando. Me dijeron que este año iban a hacer algo y seguimos igual”.

Para finalizar, el alcalde de Masueco aprovechaba para “felicitar al pueblo de Masueco el 2018”, y desear “que sea un poquito mejor”.