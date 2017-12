La aprobación de unas contribuciones y una moción del PP, temas principales del Pleno de este jueves

Miércoles, 27 de diciembre de 2017

CIUDAD RODRIGO | El Pleno tendrá lugar a última hora de la tarde del Día de los Inocentes

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebrará este jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, su última sesión plenaria de este año 2017, que será de carácter ordinario. En principio, el Pleno no debería ser excesivamente largo (aunque siempre está el ‘riesgo’ de los ruegos y preguntas), ya que en el Orden del Día no hay ningún tema de gran enjundia y apenas hay una moción, que no debería generar grandes discrepancias.

El tema principal de los puntos normales del Orden del Día es la aprobación provisional de la imposición de contribuciones especiales a los vecinos de la calle Tajo para financiar las obras de urbanización de la vía, como ya ha ocurrido en otras calles de la misma zona como Duero o Guadalquivir.

En materia urbanística, también se tratará la solicitud de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las obras realizadas en el Parador de Turismo a modo de medidas cautelares para evitar daños a terceros por desprendimientos espontáneos.

Además, en el Pleno se subsanará un error material en el estudio de detalle de la AA-5.6, promovido por Actuaciones y Desarrollo del Oeste; y se aprobará el expediente de modificación de créditos número 3 del Presupuesto Municipal 2017.

En lo que se refiere a la única moción que incluye el Orden del Día, la ha presentado el Partido Popular para solicitar al Ministerio de Sanidad la incorporación a la cartera de servicios del medidor continuo de glucosa o sistema flash de monitorización continua a pacientes con diabetes, y su implementación en Castilla y León.

Estos medidores continuos de glucosa consisten en un sensor en el brazo o en el abdomen para medir los niveles de glucemia permitiendo ver en una pantalla los niveles de glucosa, sustituyendo a los pinchazos en los dedos que las personas con diabetes tipo 1 se realizan entre 8 y 10 veces del día. Con estos sistemas, “mejora notablemente la salud” de los pacientes y su calidad de vida.

Según apunta el PP en su moción, estos sistemas tienen un precio de entre 120 y 220 euros mensuales, mientras que las tiras reactivas que se usan hasta ahora para la medición de la glucemia, que están financiadas, cuestan aproximadamente 1€ por tira. Teniendo en cuenta que una persona con Diabetes tipo 1 usa unas 250-300 tiras al mes, el nuevo sistema no supondría un incremento en el gasto.

Para conseguir la implantación de estos medidores continuos de glucosa, varias asociaciones de diabetes, entre ellas la Asociación Mirobrigense de Diabetes representada por su presidenta, Carolina Paniagua, mantuvieron hace unos días una reunión con el PP de Salamanca, que se comprometió a trasladar la reivindicación a organismos superiores.