Carta de despedida de José Manuel Fuentes a Roberto Báez

Lunes, 25 de diciembre de 2017

> José Manuel Fuentes de Antonio, compañero y amigo de Roberto Báez Peral, nos ha remitido esta carta para despedirle. Según nos comunica José Manuel Fuentes, este martes se volverá a encender el proyector del Cine Juventud. Para que el Cine pueda seguir con su actividad, evidentemente necesitan personal, por lo que aquellos interesados en trabajar allí pueden llevar su currículo.

¡Amigo! Vaya palo. No me esperaba yo esto. Ni yo ni nadie. No tenías que haberte ido tan pronto macho. Con la de cosas que te quedaban por vivir. Y con la de pelis que te quedaban por proyectar. Porque otra cosa no, pero profesional como tú ya no quedan. Y te lo digo yo, que me pateo España de arriba abajo y todo son problemas. ¿Pero tú? Jamás pusiste ninguna pega, jamás hubo ningún problema técnico. Siempre estabas ahí. Te llamara a la hora que fuera siempre respondías. No has faltado ningún día. Y no será porque no te lo decíamos. "Rober, quédate en casa que voy yo". Y tú "¡Que no!". Te gustaba mucho tú trabajo. Yo creo que el cine Juventud ya era más tu casa que tu propia casa. Y nunca te estaremos lo suficientemente agradecidos.

Eso sí. Vaya ojo teníaa para las pelis. Casi siempre te llamaba el viernes. Después de la primera sesión. Yo ya sabía que habías visto la película. "¿Qué tal Rober, como ha ido?” "Flojo compadre, me he quedado con 2 señoras". "¿Pero la película está bien?" Le decía yo. Y aquí venia el lío. Si me decías "Buenísima" ya sabíamos que no había nada que rascar. Ese fin de semana pinchábamos. Ahora. Cuando me decías que era "un tufo" ya sabíamos que iría gente!!!! ¡¡Lo que nos hemos reído con eso!!

Siempre te recordaré en la barra del cine. Haciendo chucherías, preparando los carteles de la siguiente película, o simplemente leyendo tu revista de toros favorita. Y precisamente tu última proyección ha sido FERDINAND. Una para toda la familia sobre un toro que no quiere ser toreado. Manda huevos. ¡¡Qué ironía!! Seguro que la viste indignadísimo.

Amigo Rober. Te voy a echar mucho de menos. Desde que tengo memoria siempre has estado ahí. Y aunque últimamente no fuera mucho a verte yo sabía que estabas para lo que hiciera falta. Le hablaré de ti a Darío y a la niña, que está a punto de llegar. Les llevaré al cine, les sentaré en la barra y les daré unos regalices. Como hacías tú conmigo. El show debe continuar. Lo haremos lo mejor posible. Y te tendremos siempre en nuestra memoria Rober. Mi compañero. Mi amigo.

José Manuel Fuentes de Antonio

Sercine S.A departamento programación