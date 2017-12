Béjar organiza un gran recibimiento a los Reyes Magos 

Lunes, 25 de diciembre de 2017

El Ayuntamiento de Béjar ha preparado un día mágico para recibir a los Reyes Magos el cinco de enero, que culminará con la cabalgata encabezada por el Cartero Real sobre su caballo negro que irá, acompañado de dos pajes, recogiendo las cartas de los niños que no hayan sido enviadas por correo.

En el pasacalle participarán más de 200 personas entre grupos y colectivos bejaranos que junto a las actuaciones organizadas por el Ayuntamiento, acompañarán a los camellos sobre los que irán montados los Reyes Magos y a los tres burritos que portarán alforjas llenas con los 1.000 kilos de caramelos, comprados a PYFANO, la asociación contra el cáncer infantil y donados por varias entidades.

En total habrá 17 grupos en la cabalgata, más el Belén viviente que estará en la Plaza Mayor, en la puerta de la iglesia de El Salvador, donde los Reyes harán una parada para adorar al Niño Jesús antes de de dirigirse al balcón del ayuntamiento para recibir, de manos del Alcalde, las llaves de la ciudad. Todos los grupos participantes recibirán 150 € y 700 € los que hayan realizado un carroza.

Antes de llegar a la Plaza Mayor, los Reyes harán una parada en la Plaza de España, donde descansarán saludando a todos los niños y se lanzarán farolillos de buenos deseos si el viento lo permite.

Las condiciones meteorológicas serán decisivas para la realización de varias de las actividades programadas, una de ellas es la visita de los Reyes Magos a la estación de esquí sobre las 14.30 h. del cinco de enero, que sólo se realizará si está abierta. Otra es el globo aerostático cautivo, que si hay ausencia de viento, se elevará a unos 100 metros de altura para que puedan montar en él los niños y adultos participantes en la cabalgata. Esta actividad está programada para los días cuatro y cinco por la mañana, sin cerrar, de momento el día y la hora, pero el Ayuntamiento mantendrá informadas a las personas que tengan el bono que les permitirá subirse a esta atracción.

El mismo día cinco por la mañana, antes de la visita a La Covatilla, los Reyes Magos pasarán por las residencias de mayores, por las pedanías, las ludotecas y el Centro de Ocio Juvenil.

Avisos y recomendaciones

El Ayuntamiento prestará trajes a los niños que quieran ir vestidos de pajes, podrán recogerse en el convento de San Francisco, desde el dos de enero, entre las diez y las dos de la tarde, y deberán devolverlo posteriormente en el mismo sitio.

Al final del recorrido en la Fabril, donde los Reyes pararán para hacerse fotos con todos los niños, el autobús municipal y el tren estarán disponibles para aquellas personas que deseen volver al lugar de salida de la cabalgata, en la calle Recreo, frente a Cruz Roja.

La concejala de Festejos, Purificación Pozo, recomienda que las fotos se hagan al llegar a La Fabril, para no interrumpir la cabalgata y que no se utilicen vehículos particulares el día cinco por la tarde, por las calles del recorrido real. Además, avisa que la tirada de caramelos se realizará cuando las carrozas estén paradas o cuando no exista peligro para que los niños los recojan del suelo y solicita la colaboración de madres y padres para que estén atentos y se eviten accidentes. También ha añadido que si algún niño se extraviase que se le conduzca al ayuntamiento, donde está el puesto de la Policía Local.

Orden de la cabalgata real

Cartero Real encabezando el cortejo.

Zancudos ofrecerán una batucada.

Los Reyes Magos.

Tres burritos acompañados por pastores encargados de reponer los caramelos a los Reyes y las carrozas.

Pasacalle ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Carroza del AMPA Ntra. Sra. del Castañar ‘El misterio de la Navidad’.

Pasacalle ‘las Campanas de la Navidad’.

Carroza del ‘AMPA La Solana’ de Filiberto Villalobos, ‘Filiberto en el Polo Norte’.

Carroza de la Peña de los Praos, ‘El castillo de Disney’

Pasacalle de la asociación Puntos Suspendidos, compuesto por personajes Disney.

Carroza del Club Rítmica Béjar con ‘Los Minions’. Y pasacalle de sus componentes.

Cerrará el cortejo real el tren repleto de pajes que podrá trasladar a los más pequeños por todo el recorrido acompañados por algún adulto en cada vagón.



Recorrido de la cabalgata con salida desde Cruz Roja a las seis de la tarde