Regalos de Navidad

Me hace ilusión recibir algún regalo; me mantengo expectante ante el paje de los Reyes Magos, invisible por supuesto, que me traerá un presente esperado pero desconocido en la ceremonia familiar de hoy. Un buen regalo no tiene por qué costar mucho dinero; lo más importante es que indique que quien regala ha pensado en ti, en tu persona, en tu situación y, a ser posible, que no implique la necesidad de devolver algo a cambio. Ese es el caso de los regalos de empresa, de los sobornos y de la corrupción política, regidos siempre por la máxima del “do ut des”, te doy para que me devuelvas.

Un buen regalo es el que merece gratitud. Hay regalos a los que difícilmente se puede corresponder. Un buen regalo suscita la actitud del agradecimiento, aunque no lo puedas devolver por más que lo intentes. Y así, nunca agradeceré lo bastante a mis padres el haberme traído a este mundo, con la ayuda de Dios, pero no puedo devolverles la vida; si acaso, contagiarla a mi alrededor. El sábado pasado, dos parejas han contraído matrimonio en una de las parroquias de nuestra Unidad Pastoral; como suelo decirles, espero que se sigan considerando un gran regalo el uno para el otro, por lo menos hasta el 2087, Dios mediante. La situación desesperada de millones de migrantes y de refugiados, consecuencias de las guerras y de las hambrunas, de la injusticia y de la insolidaridad, probablemente no les deje entrever que tienen derecho a vivir con dignidad y en paz y eso les lleve a concebir los derechos humanos como un regalo que, de momento, casi nadie está dispuesto a concederles.

En otro orden de cosas, no puedo por menos de mostrar gran agradecimiento a la multinacional farmacéutica que, en colaboración con el Servicio de Hematología del Hospital Clínico y, por lo tanto, con nuestra Seguridad Social, me está permitiendo, de momento, hacer vida normal, venciendo provisionalmente al otrora fatídico cáncer. Cierto es que colaboro como conejillo de Indias de 80 kg en su Ensayo Clínico, lo que no hace sino aumentar mi agradecimiento por haber tenido la suerte de ser elegido. No he hecho nada para merecerlo, al contrario, me ayudan por el mero hecho de estar pachucho, frágil, limitado.

La debilidad propia estimula la solidaridad y no puedo por menos que unirme al sufrimiento y a la esperanza de los que andan pachuchos, o a quienes están en la cárcel, o viven en casa como en una cárcel de la que no pueden escapar por las limitaciones que sufren o los conflictos que padecen, de forma que su familia o su pueblo o su barrio se ha convertido en un lugar inhóspito.

Será porque es Navidad y no puedo evitar ponerme un poco sentimental, pero también la razón, el mero análisis de la vida, me gritan que estamos unos y otros necesitados de paz, de justicia, de solidaridad, de salud física ¡y espiritual!, de alegría de vivir, en una palabra, de Amor. Un Amor tan grande y tan menesteroso, que no puede ser concebido más que como un regalo. Los cristianos pensamos que es un regalo “de arriba”. Navidad: Dios mismo que nos hace el regalo de compartir nuestra forma de vida.

El otro día entré en la instalación de las gigantescas cajas de regalos de la Plaza Mayor, pero me faltó imaginación para descubrir algún regalo para mí. Luego pensé si es que, como estaban vacías, yo tendría que llenarlas de regalos para los demás, lo que se me sale del presupuesto. Tal vez, me quedé parado un momento dentro, en silencio, lo que quiere decir es que yo mismo soy un regalo para mi prójimo, pero me pareció demasiado pretencioso. No sé, será que todavía no me había tomado el café de media mañana para despejarme. Tendré que volver a entrar…Sea como fuere ¡Feliz Navidad!

(Foto tomada prestada de la edición digital del Norte de Castilla, con mis disculpas y mi agradecimiento)