El Comedor de los Pobres, desbordado en Nochebuena

Domingo, 24 de diciembre de 2017

Unos 30 voluntarios se vuelcan con la preparación de esta cena para más de 100 personas con escasos recursos, a las que también se les ha facilitado un lote de productos básicos

Alrededor de 30 voluntarios acudirán este domingo, día de Nochebuena, al Comedor de los Pobres para atender a las más de 100 personas necesitadas que acudirán a cenar esta noche especial. “No sabemos si vamos a poder acoger a más, se nos queda pequeño el espacio, vendrá muchísima gente pero estamos desbordados”.

Queti Luciano, fundadora del comedor, una iniciativa de Amigos del Silencio, asegura que buscan un local más grande que el actual del Paseo de la Estación “porque resulta imposible atender a todas las personas, es la realidad”. Asimismo, lamenta que siguen siendo numerosas las familias salmantinas sin medios que recurren al Comedor de los Pobres para cubrir sus necesidades básicas.

A destacar el trabajo fundamental, y solidario, que realizan los voluntarios en una noche tan significativa como la del 24. “Algunos son habituales, pero otros colaboran con el Comedor para ayudar en estas fechas”.

Sobre el perfil de los usuarios la noche del 24, asegura que no solo acuden personas que carecen de techo, también lo hacen familias “normalizadas, de trabajadores pobres a las que no le alcanza para todo”. Una situación compleja por lo que implica para las personas sin recursos o en riesgo de exclusión que agradecen de manera especial. “Para ellos no es fácil, pero después son especialmente agradecidas”, con detalles entrañables, “como regalarnos una flor que hacen los más pequeños que acuden con sus padres”.

El menú para esta noche especial estará compuesto por embutidos ibéricos, lágrimas de pollo, croquetas, langostinos, crema de marisco, merluza con gambas, redondo de ternera a la jardinera y una selección de tartas, junto al café y los dulces navideños. Nochebuena que contará con la presencia del obispo de la Diócesis, Carlos López.

Alimentos de Navidad para más de 100 familias

Además de la cena de Nochebuena para más de un centenar de personas, el Comedor de los Pobres, este sábado 23 de diciembre, repartió lotes de comida para Navidad a más de 100 familias salmantinas. Y, este domingo, 24, al mediodía, ofrecerá la cena de Nochebuena a las personas que no pueda acudir a las instalaciones del paseo de la Estación por la noche. “Hay muchísima gente”, explica, que acude a buscar alimentos básicos. “Queremos que no les falte de nada, verduras frescas, productos navideños… de todo”.

Menús envasados para recoger diariamente

Asegurar una alimentación equilibrada a las personas que pasan por una situación de necesidad es el principal objetivo del servicio de recogida diaria de comida elaborada que, de lunes a viernes, se reparte en el Comedor de los Pobres, facilitando también la intimidad familiar. Este servicio va destinado a personas sin vivienda, familias con problemas económicos y toxicómanos y alcohólicos que llegan derivados de otros centros y de instituciones públicas y privadas.

Misión educativa

Además de atender las necesidades básicas de las familias durante todo el año, Queti Luciano también recuerda la labor especial que se realiza con los niños. En la misión educativa del Comedor de los Pobres, disponen de un profesor particular que les ayuda en la preparación de las asignaturas. Asimismo, se les ayuda en la compra de libros y material escolar.

Más de 150 voluntarios

Además de comida, las personas que acuden cuentan con la ayuda de un amplio equipo de profesionales en diferentes equipos.

-Multidisciplinar: Con psicólogo, educadora trabajadora social, médicos y abogados, bajo la dirección de un coordinador social para atender las necesidades de la persona que llega al centro.

-Coordinador: Lo integran 10 voluntarios y dos profesionales que coordinan el funcionamiento del comedor, los servicios de voluntariado, las campañas o cuestaciones.

-De servicios: Con más de 100 voluntarios organizados en diferentes servicios de lunes a viernes en cocina, reparto de alimentos, limpieza, distribución del menú, misión educativa y comida caliente para gente de la calle.

-De logística y transporte. Formado por 20 voluntarios que se encargan de recoger donaciones, trasladar alimentos, mantener en orden los almacenes y realizar inventarios.