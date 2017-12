“La gran petición que haría al 2018 sería el pacto por la Educación”

Sábado, 23 de diciembre de 2017

Defensor de un pacto por la Educación que brinde “estabilidad al sistema”, esta es precisamente la petición que realiza al 2018 el director provincial de Educación en Salamanca, Ángel Miguel Morín, cargo que asumió hace poco más de un mes y lo hace con unos objetivos muy claros, y que él mismo explica con su simil futbolístico, “mejorar, mejorar y volver a mejorar”. Los últimos resultados obtenidos en evaluaciones internacionales (PISA y PIRLS) sitúan a Castilla y León en la primera posición en cuanto a la calidad educativa en España y séptima del mundo. “Resultados que nos sirven de acicate pero precisamente para seguir remando”, tal y como apunta el director provincial de Educación.

¿Qué supone asumir el cargo de director provincial de Educación en Salamanca y cuáles son los retos prioritarios que se plantea?

El hecho de que te elijan para desempeñar este puesto no deja de ser una responsabilidad muy grande, porque estamos hablando de una provincia con más de 48.000 alumnos, más de 4.700 profesores, y la educación siempre es un tema muy sensible. Los objetivos, con un simil futbolístico, son mejorar, mejorar y volver a mejorar. Los resultados son muy buenos y en mí estar el intentar dar otro paso. El epicentro tiene que estar situado en el alumno, y partiendo de ahí, el profesorado, por ejemplo intentando que la cobertura de las sustituciones y bajas de los profesores sea lo más ágil posible, convocando las plazas de oposición que den estabilidad al profesorado; en tema de infraestructuras estamos haciendo estudios para saber las prioridades a nivel provincial. También me planteo la simplificación y racionalización de todos los procesos administrativos. Hemos empezado a hacerlo desde el área de Inspeccion Educativa unificando criterios para agilizar el trabajo.

¿Goza de buena salud la educación en Castilla y León?

Los resultados de los organismos internacionales sitúan a Castilla y León los primeros del ránking nacional. Son resultados que nos sirven de acicate precisamente para seguir remando con mayor intensidad si cabe.

¿Cómo seguir mejorando la calidad de la educación?

Todo es susceptible siempre de mejora, pero la gran mejora que podríamos tener es el Pacto por la Educación que diera estabilidad al sistema. Hasta ahora las leyes educativas casi no ha lugar a implantación, por tanto no ha lugar a mucha valoración de las mismas. El pacto sería el primer paso. Establecer un perímetro de consenso para ir cerrando los puntos que nos unen. Un pacto que diese fundamentalmente estabilidad al sistema.

La Formación Profesional, en la que se ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años para potenciar y actualizar la oferta de estudios, ¿debe estar más ligada a las demandas del mercado laboral?

El objetivo de la Formación Profesional (FP) es preparar para el empleo, por lo que directamente tienen que estar ligados. Para que realmente haya ese enfoque hacia el empleo hay que actualizar el catálogo de títulos de FP. La oferta que tengamos tiene que estar en consonancia con las demandas laborales que tengamos en este caso en Salamanca. Un sector importante en Salamanca es la hostelería, y una de las apuestas es trasladar las enseñanzas de toda la familia de hostelería de la Fonda Veracruz al Rodríguez Fabrés con la finalidad de ir creciendo en esa familia profesional, incorporando nuevos ciclos formativos. Incluso ciclos formativos que estén agotados, hay que reconstruirlos, ir extinguiendo los agotados e ir abriendo otros que se dirijan hacia determinados yacimientos de empleo y acordes con las demandas.

La mayor relación entre la FP y el mundo laboral viene también a través de la FP Dual, la gran apuesta. Hay sectores productivos en los que si los alumnos solo hacen prácticas en el tercer trimestre del segundo año se queda incompleto, hay sectores productivos que tienen un ciclo anual. Se está también hablando del 3x2 para crear un sistema modular que permita a los alumnos ir eligiendo módulos para componer sus titulaciones profesionales y plan de estudio.

Aunque es una consecuencia directa de un problema mucho mayor como es la despoblación, ¿se puede evitar el cierre de escuelas en el medio rural?

Salamanca tiene un problema, al igual que Castilla y León, que es la pérdida de población. Desde Educación tenemos una batería amplia de medidas, como el límite de 4 alumnos,incluso sin límite a la hora de ofertar asignaturas de libre configuración tanto en Secundaria como en Bachillerato, subir los umbrales de renta para los comedores escolares. Sin embargo, hay ocasiones en las que no hay más remedio pese a lo delicado que es cerrar una escuela.

El curso pasado se abrió un interesante debate y que dio lugar en Castilla y León a una guía pionera, la Guía sobre deberes escolares para las buenas prácticas en la enseñanza básica. ¿Los deberes son necesarios?

En el seno del Consejo Escolar de Cartilla y León se abrió un grupo de expertos que, fruto de un intenso trabajo y partiendo de investigaciones, tesis doctorales, análisis de lo que hacen otros países, informes... elaboró una guía que lo que hace es dar recomendaciones. Lo que pretendemos con esa guía es que los propios centros reflexionen sobre esa cuestión. Hay que tener claro la variable etapa educativa y edad y que no son deberes para padres, son para alumnos. Lo que se presente es reflexionar y que la decisión que tomen los centros sea armonizada y coordinada. Es un tema controvertido, pero es bueno que sea objeto de debate porque es enriquecedor hablar de educación, la mejor manera de mejorarla.

Y las comúnmente conocidas como reválidas, ¿son necesarias?

Las evaluaciones individualizadas, conocidas como reválidas, como elemento diagnóstico sí tienen sentido; como valor académico, personalmente creo que no, porque si apostamos por la evaluación continua parece que choca que al final sea una prueba la que determine si puedo o no obtener el título. Valor diagnóstico, sí, todo lo que sea evaluar siempre que lo entendamos como un proceso de optimización. No es evaluar para sancionar o suspensar, sino evaluar para mejorar y determinar los aspectos que no funcionan e introducir los ajustes necesarios. Conocer las debilidades del sistema educativo es importante.

¿El futuro pasa por la educación bilingüe desde edades tempranas?

El tema de los idiomas ha sido en nuestro país la asignatura pendiente. La apuesta por el bilinguismo es importante, con 10 años de implantación en nuestra región. Es un tema que preocupa, pero la gran apuesta tiene que ver con la metodología y los métodos comunicativos.

¿Qué le pide al 2018 en materia de educación?

La gran petición que haría al 2018 sería el pacto por la Educación, que es lo que da estabilidad al sistema y garantiza el poder trabajar. Siempre que hay un cambio normativo importante genera trastornos entre el alumnado, profesorado... Pediría el pacto por la educación.