La Policía Judicial de Tráfico, la especialidad más técnica de la Policía Local

Sábado, 23 de diciembre de 2017

Una de las especialidades de la Policía Local de Salamanca es la Policía Judicial de Tráfico, (PJT). Accidentes, delitos contra la seguridad vial, reconstrucción de percances muy graves y control de alcohol y drogas son las funciones asignadas, en las que trabajan un inspector, un subinspector, dos oficiales y alrededor de 20 agentes, explica Francisco Martín Alonso, oficial de la PJT. Se trata de la especialidad más técnica dentro de la Policía Local, con un nivel alto de exigencia, implicación y de formación continua.

La PJT, además del despacho donde desarrollan su trabajo diario, dispone de una sala de toma de manifestación, (donde se atiende a las personas que acuden a denunciar un accidente) y otra sala destinada a realizar pruebas de alcoholemia.

Aunque lo habitual es efectuar la prueba de alcohol en el lugar del accidente, en algunas ocasiones se traslada a las personas implicadas a las dependencias. Otras veces, los que acuden son presos del centro penitenciario de Topas, al tratarse de una condición que le impone el juez de vigilancia o la junta de tratamiento para su permiso temporal.

En 2016 se registraron 1.538 atestados con 530 víctimas y 2.377 implicados ilesos. Hubo un fallecido -peatón-, dos peatones muy graves y 36 heridos graves. Este año, un fallecido, motorista

Una parte del trabajo de la PJT, el que ven los ciudadanos, se desarrolla en la calle, en el lugar del accidente -1.529 percances el pasado año-, al que acuden para prestar ayuda y recabar toda la información posible sobre las causas. La otra, imprescindible y de vital importancia en el caso de heridos o fallecidos, se desarrolla en el despacho y puede prolongarse durante semanas, dependiendo de su complejidad y de los vehículos implicados.

La mecánica de trabajo de los agentes que trabajan en esta especialidad -con formación en Derecho, Criminología o Física-, viene marcada por el accidente y su gravedad, aunque siempre se sigue el mismo proceso. Desde sucesos con escasos daños materiales a, otros más graves con personas heridas, o fallecidas. De uno o dos, a 19 como han tenido que atender algún día.

“A más tráfico y lluvia, más posibilidades”. En el último año se registraron 1.538 atestados con 530 víctimas y 2.377 implicados ilesos. Fueron el paseo de la Estación y la Gran Vía los lugares con más percances, los meses de septiembre y octubre y los miércoles y viernes. Hubo un fallecido –peatón-, dos peatones muy graves, 36 heridos graves -18 peatones, 15 conductores y tres ocupantes- y el resto leves. Este año hay un fallecido, motorista, en el Puente de la Universidad.

¿Cuáles son los primeros pasos de los agentes en el lugar de los hechos? Recoger la mayor información posible -vehículos implicados, daños, declaraciones de testigos…- que después se vuelcan en una base de datos. Independientemente de la gravedad, se registra la información del suceso con fotos incluidas.

Con la información del percance en poder de los agentes, gracias a otro programa informático, realizan un croquis detallado del suceso “que nos da información de la situación y de cómo ha podido ocurrir”. En casi la mitad de los accidentes que se registran en la ciudad, la distracción aparece como primera causa, seguida de la falta de respeto a la prioridad, la conducción negligente, la distancia de seguridad insuficiente, el giro incorrecto, la velocidad excesiva o inadecuada, el consumo de alcohol, el estado de la vía o la irrupción de un peatón en la calzada.

Compañías aseguradoras, bufetes de abogados, particulares y juzgados solicitaron a la PJT más de 1.300 informes técnicos policiales el pasado año y los agentes ayudaron a elaborar casi 300 partes amistosos

En el caso de atropellos, el no respetar la prioridad y la distracción al volante son las principales causas. Más fácil resulta la labor de los agentes en el caso de percances entre vehículos con las dos partes de acuerdo, aunque la información también debe quedar registrada en otra base de datos. En estos casos, las personas implicadas no discrepan, pero no saben cumplimentar el parte amistoso, casi 300 el último año. “Le ayudamos a rellenarlo y lo registramos”.

Finalizado cada informe de accidente, se archiva por categorías, independientemente de la gravedad, y se depositan en el archivo, a la espera de su solicitud por una compañía de seguros o una asesoría. En la PJT se mantienen los expedientes de los tres últimos años a disposición de las personas interesadas o de los Juzgados. Durante 2016, se solicitaron 1.338 informes técnicos policiales por parte de compañías aseguradoras, bufetes de abogados, particulares y juzgados.

Es la otra parte del trabajo que deben realizar los agentes tras un accidente, la que no se ve, pero fundamental para las posibles acciones judiciales o reclamaciones a compañías de seguros.

Fotos: Alberto Martín