Bob Dylan llenará de espectadores el Multiusos Sánchez Paraíso

Viernes, 23 de marzo de 2018

Bob Dylan, estrella internacional del mundo de la música y Nobel de literatura, actuará en Salamanca este sábado. En concreto en el Multiusos Sánchez Paraíso, a las 22.00 horas. Un espectáculo para el que no hay entradas, ya que se vendieron, en unas horas, las 4.400 disponibles.

De hecho, este concierto da gira ‘In Show & concert’ será uno de los tres que dará el próximo año en España, junto a los de Barcelona y Madrid. La actuación se incluye en la programación del VII Centenario de la Universidad de Salamanca.

La presencia del popular artista supondrá "una proyección impagable para el VIII centenario de la USAL y para la ciudad que lo alberga", manifestaba el regidor municipal, Alfonso Fernández Mañueco.

Mucho más que un cantante

Este gran artista, con ya 50 años de carrera, es conocido por desarrollar nuevas expresiones poéticas en la canción tradicional americana y por ser uno de los poetas más consagrados del siglo XX. El valor de su repertorio es incalculable, con canciones como “Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again”, “Just Like a Woman”, “Blowin’ in the Wind”, “The Times They are A-Chagin”, “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, “All Along the Watchtower”, “Mr Tambourine Man” o “Like a Rolling Stone”.

El compositor y cantante, que fue galardonado en 2016 con el Premio Nobel de Literatura, acaba de lanzar en marzo el primer disco triple de su carrera, “Triplicate”, que incluye 30 versiones de temas clásicos de la música americana.

A lo largo de su carrera ha sido reconocido con numerosos galardones. Sus discos han recibido varios premios Grammys, Globos de Oros y premios de la Academia y su nombre aparece en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la Fama de Compositores de Nashville y el Salón de la Fama de los Compositores. Fue investido Caballero de la Orden de las Artes y la Letras por el ministro de cultura de Francia, en 1990. En 2007 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 2008 le otorgaron un reconocimiento honorario del Premio Pulitzer. En 2012 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del presidente Barack Obama y en 2016 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura.

Las letras de sus canciones tratan sobre una gran variedad de temas sociales, políticos, filosóficos y literarios. Y ha personalizado géneros musicales como el blues, el country, el góspel, el rock and roll, el jazz o el swing, entre otros.